Bastian Leikeim aus Altenburg ist zwölftbester Bier-Sommelier der Welt

Rimini/Altenburg

Der geschäftsführende Gesellschafter der Altenburger Brauerei, Bastian Leikeim, kennt sich mit Gerstensaft aus. Das bewies er einmal mehr am Freitag zur Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers im italienischen Rimini. Leikeim belegte unter der internationalen Elite der Edel-Gaumen Platz zwölf, wie er berichtete. Insgesamt nahmen rund 80 Bierexperten aus 18 Nationen am Wettbewerb teil. Allein das deutsche Team trat mit 15 Sommeliers an, die ihre Fähigkeiten in Fachwissen, Sensorik und Bierpräsentation einer hochkarätigen Jury beweisen mussten. Mit Bastian Leikeim war die Altenburger Brauerei zum ersten Mal bei einer Bier-Sommeliers-Weltmeisterschaft vertreten. Qualifiziert hatte sich Leikeim 2018 bei der Deutschen Meisterschaft.

Von Jörg Reuter