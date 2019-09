Bau der neuen Ferngasleitung durchs Altenburger Land hat begonnen

Altenburg

Der größte Neubau einer Ferngasleitung durchs Altenburger Land seit 55 Jahren hat begonnen. Die Leipziger Gastransportfirma Ontras will eine alte, unter der Erde liegende Trasse auf einer Länge von rund 27 Kilometern Länge ausgraben, beseitigen und durch neue Rohre ersetzen (OVZ berichtete).

Mit dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses für den thüringischen Teil der Leitung im August konnten die Arbeiten in dem ersten Bauabschnitt nun beginnen. Das erklärte eine Ontras-Sprecherin gegenüber der OVZ. Gestartet wird mit dem Bauabschnitt 8, der zwischen Lehma, westlich von Altenburg und nördlich der B 180 liegt. Dort, auf Feldern zwischen Molbitz, Oberzetzscha und Altenburg-Nord, ist bereits zu sehen, wie der Mutterboden abgetragen, das Baufeld vorbereitet und die Rohre bereitgelegt wurden. Die dazu nötigen Arbeitsstreifen sind auf Feldern 18 Meter breit, in Waldgebieten 15,5 Meter und in sensiblen Bereichen acht Meter. Die Vegetation wird zuvor entfernt.

Alte Leitungen gehen nächste Woche außer Betrieb

In der nächsten Woche werden die neuen Rohre verlegt. Quelle: Jens Rosenkranz

In der nächsten Woche geht der alte Leitungsabschnitt nach Informationen von Ontras außer Betrieb, und es beginnen die Arbeiten der Rohrverlegung. Es erfolge die Demontage der Altleitung, das Ziehen des Rohrgrabens sowie die Leitungsverlegung. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes mit Wiedereinbindung in das vorhandenen Leitungssystem sei für die Mitte November geplant. „Die Versorgung wird während der gesamten Baumaßnahme aufrecht erhalten“, betonte die Sprecherin.

Zwölf Gemeinden betroffen

Von der Leitungsverlegung längs durch den Landkreis sind zwölf Gemeinden betroffen, darunter Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Nobitz, Gößnitz, Rositz und Treben – sowie die Naturschutzgebiete Kammerforst, Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln und das Vogelschutzgebiet Nordöstliches Altenburger Land. An 25 Stellen müssen Gräben, Bäche oder Flüsse gequert werden, wie der Gerstenbach, Deutscher Bach, Blaue Flut, Sprotte und Pleiße. Für die Durchquerung werden auch diese Gewässer aufgegraben, die Rohre so tief verlegt, dass sie am Ende 1,50 Meter bis zur Gewässersohle mit Füllmaterial bedeckt sind.

Der Trassenverlauf hier in Richtung bei Altenburg-Nord. Dort quert die Leitung unweit der Jet-Tankstelle die B 180. Quelle: Jens Rosenkranz

Die alte Ferngasleitung wurde zwischen 1957 und 1964 errichtet, ist Teil der Trasse von Böhlen bis ins sächsische Niederhohndorf. Der Strang gilt als verschlissen und mangelhaft. Mit dem Neubau sollen die Sicherheit und der Druck in den Rohren von jetzt 16 auf 25 Bar erhöht werden. Die Leitung erhält zudem moderne Steuer- und Messtechnik.

Landwirte kritisieren Eingriffe in Böden

Die Neuverlegung war insbesondere von Landwirten wegen der Belastung von Ackerflächen und der Sperrung ihrer Felder kritisiert worden. Die wertvollen Böden müssen zweimal aufgegraben werden. Nach dem Bergen der alten Leitungen wird die rund 1,70 Meter tiefe Grube teilverfüllt, danach wieder geöffnet und nach der Verlegung der neuen Leitung erneut verschlossen.

Ein Bagger beseitigt bei Oberzetzscha den Mutterboden. Quelle: Jens Rosenkranz

Ontras versuchte, die Kritik und auch die Beeinträchtigung der Naturschutzgebiete zu zerstreuen. „Sämtliche von der Planfeststellungsbehörde gestellten Auflagen werden erfüllt werden“,versicherte die Sprecherin. Insbesondere werden sowohl eine ökologische und technische Bauüberwachung die Erneuerungsarbeiten begleiten als auch eine Bauüberwachung „Bodenschutz“ und damit fachkundige Gutachter die Umsetzung der Auflagen prüfen.

Von Jens Rosenkranz