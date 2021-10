Bauamt ist Altenburgs größte Baustelle

Altenburg

Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Altenburger Bauamt wird klar: Die Behörde selbst ist zur größten Baustelle der Skatstadt mutiert. Dabei ist nebensächlich, wer am Abgang von Livia Maria Andreas und der Trennung von Rüdiger Zick Schuld ist. Im Ergebnis bleibt ein Trümmerfeld, das an der Arbeitsfähigkeit weiter Teile des Fachbereichs zweifeln lässt. Schließlich sucht man nun neben drei kompetenten Führungskräften, zusätzlich noch eine Fachkraft für Stadtplanung. Und das in einer Zeit, in der die Zukunft der Stadt maßgeblich an Bauvorhaben wie Spielewelt, Landesgartenschau, Ernestinum-Umbau und Eigenheim-Standorten hängt.

Probleme schwelen schon länger

Dass es in diesem Bereich schon länger knirscht, lässt sich an den teils langen Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungen ablesen. Statt diese – wie vorgeschrieben – binnen drei Monaten zu erteilen, zogen sie sich oft genug ein Jahr und länger hin. Zudem unterliefen bei Leitverfahren immer wieder Fehler, weswegen allein in den vergangenen zwei, drei Jahren zig (Teil-) Verfahren doppelt und dreifach durchlaufen werden mussten. Während sich Projekte und damit die Stadtentwicklung so hinzogen, türmten sich im Bauamt die Probleme weiter.

Wie die Stadt vor diesem Hintergrund auf einem nahezu leer gefegten Markt passenden Personal finden will, bleibt schleierhaft. Sein Optimismus ehrt Oberbürgermeister André Neumann (CDU), ist angesichts der Schieflage aber bestenfalls naiv zu nennen. Denn die letzte Suche für die Bereichsleitung dauerte allein 2,5 Jahre. Bekommt Neumann diese Baustelle nicht in den Griff, kann er seine Vision von Altenburg 2030 bald abhaken.

Von Thomas Haegeler