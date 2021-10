Bauamtschefin Maria Andreas verlässt Altenburg – drei Führungsposten vakant

Altenburg

Es war ein kurzes Gastspiel: Nach nur sieben Monaten verlässt Bauamtsleiterin Livia Maria Andreas Altenburg wieder. Wie die 44-Jährige und Oberbürgermeister André Neumann (CDU) auf Nachfrage bestätigten, ist die Architektin offiziell noch bis Monatsende in der Skatstadt beschäftigt. Ihr letzter Tag war aber bereits der 20. Oktober. Seither ist die Beamtin, die – quasi als Probezeit – zunächst für 18 Monate nach Altenburg gekommen war, im Urlaub. Nach eigener Aussage geht sie nach München.

Stadt schweigt zu Gründen, Andreas gesprächiger

Wie die extrem kurze Amtszeit und Andreas’ plötzlicher Abgang bereits nahelegen, war das Verhältnis zwischen der Beamtin im Rang einer Regierungsbaumeisterin und der Altenburger Verwaltung problematisch. „Wir haben eine Vereinbarung, über Gründe öffentlich nicht zu sprechen“, kommentierte OB Neumann weitere Nachfragen schmallippig. Die Bauhaus-Absolventin zeigte sich gesprächiger: „Der Hauptgrund ist, dass ich ein Angebot aus München bekommen habe, wo Altenburg nicht mithalten kann.“ Zudem habe sich das Leipziger Architekten-Büro, in dem ihr Mann gearbeitet habe, aufgelöst. „Da haben wir beschlossen, zusammen zurückzugehen.“

Noch-Bauamtschefin Livia Maria Andreas vor dem Altenburger Ernestinum, aus dem bis 2024 die Stadtbibliothek werden soll. Die Architektin wird das nach ihrem plötzliche Abgang nicht mehr begleiten. Quelle: Mario Jahn

Abgesehen davon bezeichnete die gebürtige Rumänin Altenburg als „schwieriges Pflaster“, wollte das aber nicht näher ausführen. Dem Vernehmen nach gab es zwischen ihr und mehreren Mitarbeitern des Bauamts sowie ihrem direkten Vorgesetzten, Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD), fachlich wie menschlich unüberbrückbare Differenzen, die zunehmend eskalierten.

Brodelnde Gerüchte bis hin zu Kündigungen

Die Gerüchteküche brodelt. Heraus dringen Worte wie „Chaos“, „Lügen“, „Mobbing“, „untergrabene Autorität“ oder „fehlende Führung und Struktur“. Auf wen sie sich beziehen, variiert – je nachdem, mit wem man spricht. Namentlich zitiert werden will aber niemand. Allerdings wendeten sich zuletzt fast alle anfangs von Andreas’ quirliger Art und ihren Ideen begeisterten Unterstützer von ihr ab. Es soll sogar Kündigungen gegeben haben.

Wie dem auch sei. Fest steht, dass mit Andreas’ Abgang nicht nur der gesamte Fachbereich Stadtentwicklung und Bau, sondern auch der untergeordnete Fachdienst Stadtplanung, den sie mit verantwortete, unbesetzt ist. Hinzu gesellt sich ein weiterer vakanter Führungsposten im Hochbau. Denn der Schreibtisch von Fachdienstleiter Rüdiger Zick ist bereits seit September verwaist.

Die Stadt Altenburg will sich vom Leiter Hochbau, Rüdiger Zick (rechts), hier mit Ex-OB Michael Wolf, trennen. Quelle: Mario Jahn

Stadt will sich von Hochbau-Chef Zick trennen

Der Grund, warum der langjährige und bis zur Rathausreform Anfang des Jahres für Hoch- und Tiefbau zuständige Mitarbeiter nicht im Dienst ist, ist nach Informationen dieser Zeitung eine Kündigung seitens der Stadt. So soll er unter anderem bei der Planung des Umbaus des Ernestinums zur Stadtbibliothek folgenschwere Fehler gemacht haben. All das wollte OB Neumann nicht kommentieren, sagte zur Personalie Zick nur: „Er ist nicht weg, aber wir befinden uns in einem Verfahren, den Vertrag aufzulösen.“

Somit fehlen drei der fünf Führungskräfte im Baubereich. Die Personallücke hofft Neumann zeitnah wieder schließen zu können: So seien auf die in der Vorwoche beendete Ausschreibung für die Hochbau-Leitung „mehrere interessante Bewerbungen“ eingegangen. „Wir führen bereits gute Gespräche.“

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hat derzeit große Sorgen im Baubereich, hofft aber, die entstandene Personallücke zügig schließen zu können. Quelle: Ronny Seifarth

OB befürchtet keine weiteren Verzögerungen

Schwieriger wird es bei der Andreas-Nachfolge, die Bürgermeister Rosenfeld wieder kommissarisch mit übernimmt. „Die Ausschreibung ist bereits in Vorbereitung“, erklärte Neumann. Und zwar so, dass die Fachbereichsleitung auch unabhängig von der Stadtplanung besetzt werden könne. „Es gibt außerdem die Möglichkeit einer außertariflichen Zulage.“

Dass es durch die internen Verwerfungen zu weiterem Verzug bei Vorhaben wie der Spielewelt im Josephinum, der Bibo im Ernestinum, dem Thüringen-Portal am Markt oder in den Schulen kommt, glaubt Neumann indes nicht: „Wir haben alle Fristen auf dem Schirm und ich vertraue den Sachbearbeitern, die mit den Projekten betraut sind.“

Von Thomas Haegeler