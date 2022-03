Nobitz/Wilchwitz

„Jetzt steht ein Datum. Das ist, was wir seit neun Jahren wollen. Jetzt geht es endlich los.“ Günter Quaas von der Bürgerinitiative Wilchwitz war sichtlich erleichtert, als kürzlich in der Mehrzweckhalle Nobitz der Baustart für den lang ersehnten Hochwasserschutz Wilchwitz verkündet wurde. Während des Hochwassers 2013 drang die Pleiße in den Nobitzer Ortsteil ein und flutete über die Hälfte des Dorfes. Seitdem kämpfte die Wilchwitzer Bürgerinitiative um die Realisierung eines Hochwasserschutzes westlich der Ortslage. Jetzt tragen die langjährigen Bemühungen Früchte.

Bis Jahresende soll Hochwasserschutz abgeschlossen sein

Zur Informationsveranstaltung waren alle Akteure der Planungsphase des Großunternehmens Hochwasserschutz Pleiße vor Ort. Vertreter des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), der Thüringer Landgesellschaft und des zuständigen Ingenieurbüros informierten rund 25 Interessierte über Details zur Umsetzung. Baubeginn ist am 14. März. Ausführende Baufirma ist die Strabag AG mit Firmenstandort in Nobitz. Bis Ende des Jahres sollen alle drei Teilabschnitte umgesetzt sein.

Remsaer Straße wird abgesenkt

Was es damit im Einzelnen auf sich hat, erläuterte Birgit Weiße von der Ingenieurgesellschaft „WBU“ mit Sitz in Saalfeld. Am kommenden Montag beginne man mit der Absteckung des Baufeldes. Im ersten Teilabschnitt werde die Remsaer Straße zwischen Ortslage und Pleißenbrücke über 400 Meter Länge abgesenkt. „Hochwasser soll so schneller abfließen können“, sagt Birgit Weiße. Maximal 50 Zentimeter betrage die Absenkung. Ihren höchsten Punkt erreicht die Straße künftig im Zufahrtsbereich der Firma Kelvion. Dort wird sie 70 Zentimeter höher liegen als im Bestand.

Grundhafter Straßenausbau ohne Pleißenbrücke

Der Energieversorger Ewa nutzt die Straßenbauarbeiten, um die Gasleitung unterhalb der Remsaer Straße zu erneuern und legt die Leitung gleichzeitig tiefer. Auch der Stromversorger Mitnetz muss seine Mittelspannungs- und Steuerkabel umverlegen. Ab Anfang April ist die westliche Ortseinfahrt nach Wilchwitz für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der grundhafte Straßenausbau bezieht nicht die Pleißenbrücke mit ein. Dort wird lediglich die Decke erneuert.

Erhöhter Verbindungsweg nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Der zweite Teilabschnitt des Hochwasserschutzes umfasst die Anpassung des ländlichen Verbindungsweges zwischen Remsaer Straße und Wilchwitzer Teichen. Dabei wird der landwirtschaftliche Weg auf 590 Metern Länge um etwa einen Meter erhöht. Die dabei entstehenden drei Meter Kronenbreite sind ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr, Radfahrer und Fußgänger vorbehalten. Wie denn dafür gesorgt werde, dass der Weg nicht auch von anderen Fahrzeugen genutzt wird, wollte Landwirt Jens Vogel wissen. Dessen Acker liegt direkt neben dem Verbindungsweg. Das werden Betonpoller von 35 Zentimeter Höhe verhindern, erklärte Birgit Weiße vom Planungsbüro. Landwirt Vogel gab zu bedenken, dass diese Höhe zwar für einen Traktor kein Problem darstelle – allerdings für Anbaugeräte wie etwa Sämaschinen. In der aufflammenden Diskussion um eine Lösung des Problems unterbreitete Alexandra Tartsch vom TLUBN den Vorschlag, man könne Poller zum Wegklappen installieren. Die Schlüsselgewalt liege dann nur bei den Landwirten.

Der Landwirtschaftsweg (waagerechtes Band) zwischen Remsaer Straße und Wilchwitzer Teichen ist Teilabschnitt zwei des Hochwasserschutzes Wilchwitz. Quelle: Andy Drabek

Bepflanzter Damm hinter Kelvion

Im dritten Teilabschnitt Hochwasserschutz Wilchwitz wird hinter der Firma Kelvion ein grüner Damm geschaffen. Er ist 430 Meter lang und zwischen 50 und 80 Zentimeter hoch. Die 3,50 Meter breite Krone wird als Teil der Ausgleichsmaßnahmen mit Büschen bepflanzt. Während der gesamten Bauzeit steht die ausführende Firma Strabag vor der Herausforderung, weiterhin die Produktionsfähigkeit der Firma Kelvion zu gewährleisten und gleichzeitig den Landwirten permanent die Zufahrt zur ihren Äckern zu ermöglichen.

Von Dana Weber