Baubeginn für Wasserspiel auf Altenburger Markt

Altenburg

Ohrenbetäubendes Kreischen setzte am Dienstagmittag in Altenburgs Innenstadt ein. Es gehörte zu einer Steinfräse, mit der Mitarbeiter einer Baufirma die Fugen des Pflasters auf dem Markt öffneten, um wenig später mit weiterem schweren Werkzeug Steine aus dem Boden zu holen. Damit begannen nunmehr die Arbeiten für das neue Wasserspiel in Altenburgs guter Stube.

Ende August soll’s sprudeln

Anton Wappler bricht für das neue Wasserspiel mit schwerem Gerät die Steine aus dem Pflasterverbund. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Fertig werden soll das fünf mal fünf Meter große und knapp 240 000 Euro teure Bauwerk laut Plan bis Ende August. Es wird niveaugleich, das heißt ohne Kante errichtet und verfügt über acht Düsen sowie über umlaufende Entwässerungsrinnen. Ursprünglich sollte das Wasserspiel etwas größer werden, aus zehn Düsen bestehen und bereits seit Ende Mai fertig sein. Doch das Landesamt für Denkmalpflege macht da einen Strich durch die Rechnung, weswegen es nach einem zwischenzeitlichen Wachstum wieder schrumpfen musste.

Weitere LVZ+ Artikel

Von haeg