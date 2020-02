Baubeginn im Altenburger Stiftsgraben – Kosten explodieren

Altenburg

Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Aber nun geht es los. Wie die Altenburger Stadtverwaltung auf OVZ-Nachfrage mitteilte, werden die kaputte Stützmauer im Stiftsgraben und die zugehörige Fahrbahn bis zur Münsaer Straße ab Mitte des Monats erneuert. Möglich wurde dies durch die einstimmige Vergabe von Tief- und Straßenbauleistungen durch den Hauptausschuss in Höhe von knapp 490 000 Euro anlässlich seiner jüngsten Sitzung und durch den am Mittwoch erteilten Auftrag an eine Firma aus Bad Lausick.

Gesamtkosten liegen bei knapp 600.000 Euro

Um die marode Mauer im Stiftsgraben war ein jahrelanger Streit entbrannt. Quelle: Thomas Haegeler

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben, das laut Rathaussprecher Christian Bettels in der Woche ab 17. Februar beginnen wird, sind jedoch höher. Sie betragen demnach etwa 590 000 Euro inklusive der Planung und des Anteils des evangelisch-lutherischen Magdalenenstifts für die neue Stützmauer. Auf eine Teilung der Kosten für den Abriss und Neubau des bröckelnden Bauwerks hatten sich 2018 Stadtverwaltung und Magdalenenstift nach jahrelangem Hickhack geeinigt. Die Kosten für die Mauer und das direkt angrenzende Stück Straße beliefen sich noch vor einem Jahr auf rund 230 000 Euro.

Der Streit hatte sich seinerzeit an der Frage entzündet, ob die Mauer hauptsächlich der Abgrenzung des Grundstücks des Magdalenenstifts dient oder doch eher die Straße stützt. Im ersten Fall wäre der Eigentümer in der Pflicht, im zweiten die Stadt. Bewegung kam dann durch den sich immer weiter verschlechternden Zustand in die Sache, durch den die Verwaltung aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht ohnehin hätte eingreifen müssen. Deswegen war im Vorjahr neben den einbetonierten Warnbaken auch ein Sicherungszaun aufgestellt worden.

Bis Ende Oktober soll alles fertig sein

Bis Ende Oktober wird neben der kaputten Stützmauer auch die angrenzende Straße grundhaft ausgebaut. Quelle: Thomas Haegeler

Bis Ende Oktober hat die beauftragte Firma nun Zeit, die marode Mauer abzureißen, eine neue zu errichten und den gut 200 Meter langen Straßenabschnitt des Stiftsgrabens grundhaft zu erneuern. „Das ist die Baurahmenzeit, in der die Bauausführung liegt“, erklärte Bettels. Es könne daher aber auch schneller gehen. „Nach der Leistungserteilung wird ein detaillierter Ablaufplan erstellt.“

Ursprünglich sollte das Vorhaben schon abgeschlossen, weil im Sommer des Vorjahres begonnen worden sein. Doch auf die erste Ausschreibung der Stadt hatte es zunächst keine Angebote von Baufirmen gegeben. Das war nun anders. Sechs Unternehmen hatten sich laut Verwaltung um die Durchführung des Projekts, die Ende 2019 ausgeschrieben worden war, beworben. Zwei wurden ausgeschlossen.

Finanzierung des Projekts gesichert

Das Gros der Gesamtkosten von fast 600 000 Euro kommt aus der Städtebauförderung. Für den Löwenanteil dieser Gelder gibt es bereits einen verbindlichen Bescheid des Landes Thüringen. Zusammen mit der vertraglich fixierten Beteiligung des Magdalenenstifts, die bei einem knappen Sechstel der Gesamtsumme liegen soll, und den gebildeten Haushaltsresten gilt das Projekt als durchfinanziert.

Von Thomas Haegeler