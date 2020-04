Bauen statt büffeln: Arbeiter nutzen unterrichtsfreie Zeit für Schul-Arbeiten

Altenburg/Nobitz

Die Gelegenheit ist günstig: Während die Schüler landauf, landab zu Hause bleiben müssen, haben Bauarbeiter Bewegungsfreiheit. Genutzt wird das vor allem an den Grundschulen Nobitz und Platane in Altenburg, wo ohnehin Bauarbeiten angesetzt waren. Auf Lärmminderung zu Unterrichtszeiten muss dort derzeit niemand Rücksicht nehmen.

So kommen Sanierung und Neubau an der Grundschule Nobitz zügig voran und liegen zeitlich im vorgegebenen Rahmen, berichtet das Landratsamt. „Alle Planer, Bauleute und Verwaltungsmitarbeiter arbeiten konzentriert am Ziel der schnellstmöglichen Inbetriebnahme, so dass die Bedingungen für die Schüler und Pädagogen bald angenehmer werden“, sagt Behördensprecherin Jana Fuchs.

Abbruch- und Rohbauarbeiten im Erdgeschoss

Die Erschließungsarbeiten für Schmutz- und Trinkwasser, Gas und Energie seien bis zum Altbau, dem Haus 3, abgeschlossen – inklusive der Anschlüsse an die öffentlichen Netze. Der Altbau soll in den Erweiterungsbau integriert werden. Die Abbruch- und Rohbauarbeiten im Haus 3 seien im Kellergeschoss bereits beendet, im Erdgeschoss laufen sie derzeit. Innenentwässerung und Böden im Keller- und Erdgeschoss sind eingebracht. Auch die neue Treppe vom Keller zum Erdgeschoss ist rohbauseitig errichtet.

Im Außenbereich des Hauses 3 laufen im Augenblick die Abdichtungsarbeiten gegen das Erdreich und die Verfüllarbeiten, teilt das Landratsamt als Schulträger mit.

Streifenfundamente für Neubau

Im Neubauteil des neuen Schulgebäudes ist der Baugrubenaushub mittlerweile Geschichte, die Entwässerungsleitungen unter der Bodenplatte sind verlegt. Die Streifenfundamente sind in großen Teilen geschachtet, bewehrt und betoniert sowie zum Teil schon wieder angefüllt.

„Parallel zu den Bauarbeiten werden weitere Ausschreibungen vorbereitet, geprüft und veröffentlicht – in der Hoffnung, für alle noch auszuschreibenden Leistungen auch geeignete Unternehmen für die Realisierung zu finden“, erklärt Jana Fuchs. „In dieser schwierigen Zeit ist das eine Herkulesaufgabe.“

Immerhin: Die Arbeiten an der Grundschule Nobitz mit Gesamtkosten in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro sind das aktuell größte Schulbauprojekt im Landkreis. Bisher bestand der Komplex aus drei Gebäuden. Davon wird eines für Lehrerzimmer und Verwaltung erhalten und saniert sowie um den eigentlichen Schulneubau mit den Klassenräumen erweitert. Damit wird die Grundschule in Nobitz nur noch aus einem Gebäude bestehen.

Grundschule Platane wird eingerüstet

Seit Freitag ist auch die Grundschule Platane in Altenburg-Südost weithin sichtbar zur Baustelle geworden. Gerüstbauer lassen die Fassade hinter Rohren und Stegen verschwinden. Im Auftrag der Stadt wird das Dach abschnittsweise instand gesetzt. Es seien Sturmschäden zu beseitigen, berichtet die Stadtverwaltung. Die Maßnahme soll über die Sommerferien bis zum Oktober dauern. Die Kosten summieren sich voraussichtlich auf etwa 300 000 Euro. Im Zuge der Dachinstandsetzung seien auch Wärmedämmmaßnahmen an den Giebeln vorgesehen, um die Energiekosten zu senken, kündigt Rathaussprecher Christian Bettels an.

Keine Extra-Baustelle wegen Corona-Auszeit

An der Grundschule Platane werden die Gerüste für die Dachsanierung gestellt. Quelle: Mario Jahn

Weitere größere Schulbaustellen im Zuge der coronabedingt unterrichtsfreien Zeit sind allerdings nicht geplant. Sowohl Stadt Altenburg als auch Landratsamt begründen das mit der fehlenden Vorbereitungszeit. „Zum einen müssen wir uns bei Baumaßnahmen an die Ausschreibungsmodalitäten und die damit verbundenen Fristen halten. Zum anderen: Keiner kann momentan vorhersagen, wann der Schulbetrieb wieder komplett startet“, sagt die Landratsamtssprecherin. „Es wäre schlecht, wenn die Schüler dann in eine noch nicht abgeschlossene Baumaßnahme geraten, die kurzfristig in der Corona-Zeit begonnen wurde.“ Kleinere Reparaturarbeiten würden aber durchgeführt.

Von Kay Würker