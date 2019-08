Altenburg

Mit 80 Dezitonnen Getreide und 40 Dezitonnen Raps pro Hektar liegt in diesem Jahr der Ertrag auf den Feldern des Altenburger Landes um bis zu zehn Prozent über den Ergebnissen des Vorjahres. Insgesamt konnten die Landwirte 153 160 Tonnen Weizen und 24 000 Tonnen Raps von ihren Feldern holen. Das ist nicht überragend, aber ein guter Durchschnitt, schätzt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Altenburg, Berndt Apel, ein. Dass unterm Strich die Erntebilanz der Ackerbauern eher positiv ausfällt, liegt nicht zuletzt am Wetter. Denn dieses war aus Sucht der Bauern besser, als es den Anschein erweckt hat.

Weizen ist die Hauptfrucht

„Ganz klar, Regen fehlt ohne Ende. Aber für die Feldpflanzen fiel der wenige Regen eigentlich immer zur richtigen Zeit“, sagt Apel. Gepaart mit den vielen Sonnenstunden führte dies auch dazu, dass die Ernte in diesem Jahr vergleichsweise früh am 29. Juni starten konnte. Bis Anfang August erlaubte die trockene Witterung kontinuierliches Arbeiten auf den Feldern. „Der dringend notwendige Regen führte erst am 2. August zu einer kurzen Pause, dennoch konnte die Ernte bis auf wenige Restschläge am 13. August abgeschlossen werden“, so Apel.

Mit über 19 000 Hektar Anbaufläche ist nach wie vor Winterweizen die wichtigste Feldfrucht im Altenburger Land. Ihr folgen in der zu Ende gehenden Saison Raps mit 6100 Hektar, Mais mit 4800 Hektar und Wintergerste mit etwa 3900 Hektar. Darüber hinaus bestellten die Bauern des Landkreises die Äcker auf 600 Hektar mit Winterroggen, auf 300 Hektar mit Kartoffeln und 180 Hektar mit Hanf. In kleinerem Umfang auf weniger als 100 Hektar reifen zudem Hafer, Dinkel, Sommerweizen, Tabak, Hopfen sowie Duft- und Heilpflanzen.

Abnehmerverträge für die halbe Ernte

Das Gros der Erträge wird in der Lebensmittelindustrie verwendet oder als Futtermittel in der Tierproduktion eingesetzt, informiert Apel. Feldfrüchte als Energieträger seien demgegenüber inzwischen kaum noch gefragt. „Raps für die Biodiesel-Produktion spielt leider so gut wie keine Rolle mehr. Und von den knapp 5000 Hektar Mais werden auch lediglich circa 1000 Hektar für die Energiegewinnung geerntet“, schildert Apel.

Ungeachtet dessen sei etwa die Hälfte der Gesamternte bereits durch Vorverträge mit Abnehmern gebunden. Welche Qualitäten, bezogen auf die Ausprägung der Inhaltsstoffe, die Abnehmer erwarten können, werde derzeit in Laboren ermittelt. Jedoch rechne der Berufsstand der Ackerbauern mit besseren Werten als 2018, so der oberste Landwirt des Kreises.

Bauern bleiben ihren Arten treu

Dass trotz aller Wetterkapriolen die Ernten im Altenburger Land häufig in vertretbaren Größenordnungen ausfallen, liegt vor allem an den fruchtbaren Lößböden mit ihren vergleichsweise hohen Wasserspeichereigenschaften. „Aber nun, nach zwei sehr trockenen Sommern, sind natürlich keine Reserven mehr im Boden“, schätzt Apel ein. Dennoch erwartet er in absehbarer Zeit keine grundlegende Veränderungen in der hiesigen Anbaustruktur hin zu südlichen Pflanzenarten. „Nichtsdestotrotz reagieren die Bauern mit ihrer Sortenauswahl auf die veränderten Bedingungen. Doch da verfolgt letztlich jeder seine eigene Strategie.“

Von Jörg Reuter