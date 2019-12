Bauern protestieren in Kriebitzsch am Mahnfeuer

Kriebitzsch/Berlin

Die Bauernschaft des Altenburger Landes beteiligt sich an den deutschlandweiten Protesten gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Am 26. November nahmen Landwirte des Landkreises an einer Sternfahrt nach Berlin teil, am vergangenen Wochenende entzündeten sie ein Mahnfeuer auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Kriebitzsch. Um das Feuer herum hatten die Landwirte 25 Fahrzeuge mit blinkenden Warnleuchten aufgereiht, unterstützt auch von der Feuerwehr.

Sternfahrt und Mahnfeuer sind Teil der Initiative „Land schafft Verbindung“, mit der die Bauern ihrer Unzufriedenheit mit aktuellen politischen Vorgaben Ausdruck verleihen möchten.

Landwirt: „Ohne Pflanzenschutz keine Ernte“

Und das nicht nur gegenüber der Politik, sondern auch gegenüber den Bürgern. „Wir Landwirte fühlen uns angegriffen, in der öffentlichen Diskussion sind immer wir schuld“, sagte am Sonnabend Kerstin Fröhlich, Chefin der Agrargenossenschaft Kriebitzsch. „Wir produzieren Lebensmittel und verseuchen nicht die Natur und den Boden, denn das ist unser Kapital. Damit arbeiten wir, darauf sind wir angewiesen“, betonte Hardy Bäßler, selbstständiger Landwirt in Waltersdorf. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das Düngen seien notwendig. „Wenn wir der Natur absolut freien Lauf lassen, ernten wir nichts mehr“, stellte Fröhlich klar. Schon jetzt gelten sehr hohe Standards, dennoch würden stetig weitere Einschränkungen beschlossen, teils ohne wissenschaftliche Basis, beklagen die Landwirte.

21 Betriebe aus Altenburger Land in Berlin

„Darauf wollen wir mit dem Mahnfeuer aufmerksam machen“, so Denis Fischer, ebenfalls Chef der Agrargenossenschaft Kriebitzsch. Die Aktion am Wochenende knüpfe an die Sternfahrt nach Berlin an. Aus dem Altenburger Land hatten sich an der November-Aktion 44 Vertreter des Landkreises aus insgesamt 21 Betrieben beteiligt. Die Bauern seien bereit, für ihre Interessen zu kämpfen, erklärte Berndt Apel, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. „Ich bin sehr zufrieden, auch über die hiesige Beteiligung an den Mahnfeuern“, so Apel.

Von Jörg Reuter