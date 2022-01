Größe, Sortiment & Co. - Baupläne: Neue Rossmann-Drogerie in Schmölln nimmt Form an

Es ist eine absehbare Zeit, bis Schmölln nach mehr als sechs Jahren wieder eine eigene Drogerie-Filiale haben wird. Rossmann plant den Bau an der Ronneburger Straße. Und ist in dieser Hinsicht nun einen wichtigen Schritt vorangekommen. Infos gibt es auch zu Sortiment & Co.