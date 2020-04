Altenburg

Auch in der kommenden Woche laufen in Altenburg erneut zahlreiche Straßenbauarbeiten. Damit verbunden sind Einschränkungen für Autofahrer in der Skatstadt.

Kollwitz-Straße wird zur Einbahnstraße

So wird ab Montag, den 6. April, die Käthe-Kollwitz-Straße im Bereich des Kaufland-Marktes zur Einbahnstraße. Grund ist die Erneuerung eines Trinkwasser-Schieberkreuzes im Kreuzungsbereich. Der Verkehr wird dann aus Richtung Großer Teich in Fahrtrichtung Süd-Ost über die Heinrich-Heine-Straße und weiter über die Platanenstraße umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Arbeiten entfallen zudem die Bushaltestellen in der Käthe-Kollwitz-Straße. Ersatzhaltepunkte werden in der Platanen- und der Heinrich-Heine-Straße eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis zum 9. April andauern.

Großbaustelle Kauerndorfer Allee

Parallel ist ab Montag bis voraussichtlich 17. April auch die Kauerndorfer Allee zwischen Leipziger Straße und Kopernikusstraße voll gesperrt. Dort wird die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten bringen umfangreiche Sperrungen mit sich: In der Zeit vom 6. bis 13. April ist zunächst der Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Sonnenstraße gesperrt. Der stadteinwärtige Verkehr wird von der Leipziger und Remsaer Straße über die Sonnenstraße zur Kauerndorfer Allee geleitet. Stadtauswärts verläuft die Strecke in Richtung Leipzig über Parkstraße und Münsaer Straße zur Ortsumgehung B93/B7.

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Richard-Wagner-Platz/Beethoven- und Brunnenstraße ist in dieser Zeit nur über die Brunnenstraße aus Richtung Nobitz möglich.

In der Woche nach Ostern, vom 14. bis 17. April, wird der Abschnitt zwischen Sonnenstraße und Kopernikusstraße gesperrt. Dann steht die Kreuzung Leipziger Straße/ Kauerndorfer Allee/Remsaer Straße wieder zu Verfügung, in Richtung Innenstadt steht die Leipziger Straße offen. Lediglich Fahrzeuge mit einer Höhe über 3,70 Meter werden über die Ortsumfahrung bis zur Abfahrt Münsaer Straße geleitet. Der stadtauswärtige Verkehr wird ab der Kauerndorfer Allee über die Offenburger Allee/Wettinerstraße zur Leipziger Straße geleitet.

Teichstraße voll gesperrt

Ebenfalls vom 6. bis voraussichtlich 17. April muss auch die Teichstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Grund sind hier Reparaturarbeiten am Abwasserkanal. Die Zufahrt aus Richtung Großer Teich, so die Verwaltung, ist bis zur Hillgasse möglich. Die Umleitung führt über den Teichknoten zur Zwickauer Straße.

Sackgasse in der Kanalstraße

Zudem wird vom 6. bis zum 9. April auch die Kanalstraße im Bereich des Kreisverkehrs erneut zur Sackgasse. Damit ist die Zufahrt zum Kreisverkehr aus Richtung Kanalstraße nicht möglich. Die Umleitung führt über Pauritzer Platz, Dostojewskistraße und Dr. Wilhelm-Külz-Straße. Damit entfallen am Pauritzer Platz und in der Dostojewskistraße einige Parkflächen. Grund für die Arbeiten ist der Abbau der Baustelleneinrichtung am Gebäude in der Kanalstraße 50, heißt es aus dem Rathaus.

Von OVZ