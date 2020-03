Altenburg/Rositz/Kriebitzsch

Früher fertig als geplant wurde der Bau einer Gasleitung im Norden der Skatstadt. Dort verlegte die Leipziger Verbundnetzgas-Tochter Ontras eine Ferngasleitung, die quer durch den Landkreis verläuft – die Verbindung gen Rositz war daher gekappt. Inzwischen ist die Straße aber wieder frei.

Kräftig gebaut wird aber bald zwischen Kriebitzsch und Rositz. Entlang der B180 verlegt die Mitnetz Gas eine gut 2400 Meter lange Mitteldruckleitung. Die Maßnahme ist an Arbeiten des Thüringer Landesamts für Verkehr, dass die Bundesstraße in Angriff nimmt, so das Unternehmen. Die neue Leitung verläuft zwischen der Ortsnetzregelanlage Kriebitzsch bis zur Kreuzung Karl-Marx-Straße/ Zechauer Straße in Rositz. Sie wird überwiegend im sogenannten Bohrspülverfahren in rund drei Metern Tiefe verlegt, um die Bäume entlang des Radwegs zu schonen. Parallel wird auch eine etwa 1500 Meter lange Hochdruckleitung von 1940 still gelegt.

Während der Arbeiten kann es zeitweise zu Behinderungen im Radverkehr kommen. Die 50 000 Euro schwere Maßnahme soll im Mai abgeschlossen sein.

