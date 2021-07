Starkenberg/Schmölln

Sie sind kurvenreich, teils in schlechtem Zustand und ohne Radweg. Doch das soll sich – nach und nach – ändern: Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) hat zwei Landesstraßen zwischen Schmölln und Starkenberg weit oben auf der Prioritätenliste. Sie sollen erneuert oder um- und ausgebaut werden.

Den Auftakt liefert eine Vollsperrung zwischen Mehna und Misselwitz. Ab 26. Juli wird die Landesstraße 1361 in diesem Abschnitt grundhaft erneuert. Die Maßnahme verhindere, dass aufgrund weiterer Schäden womöglich der Verkehrsfluss eingeschränkt, also zum Beispiel das zulässige Tempo gedrosselt werden muss, teilt das TLBV auf Anfrage mit. Die L 1361 ist die Hauptverkehrsachse zwischen Schmölln und Starkenberg.

Vollsperrung bis 27. November

„Die Vollsperrung währt voraussichtlich bis 27. November. Die Kosten in Höhe von rund 850 000 Euro werden aus dem Erhaltungshaushalt Land des TLBV beglichen“, sagt Thomas Plötner, Sachbereichsleiter in der Behörde. In diesem Zusammenhang werde in Kreutzen auch die Brücke über den Gerstenbach erneuert, die Gemeinde ist mit dem Bau von Gehwegen und einer Bushaltestelle beteiligt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Trotzdem sorgen sich Anwohner der Gemeinde Starkenberg, dass schwere LKW eine Abkürzung über die Dörfer nehmen und „der ohnehin schlechte Straßenzustand dort noch schlechter wird“, sagt Bürgermeister Wolfram Schlegel. „Wir hoffen da auf entsprechende Kontrollen.“

Weitere Bauabschnitte folgen

Zumal die Strecke zwischen Mehna und Misselwitz lediglich der erste Bauabschnitt ist. In den nächsten Jahren sollen weitere folgen, bis von Mehna bis zur Ortsdurchfahrt Kreutzen alles instandgesetzt ist. „Es handelt sich um eine Erhaltungsmaßnahme im Bestand“, betont Thomas Plötner. Die Straße bleibe in ihrem Verlauf unangetastet.

Anders bei der Landesstraße 1362, die von Altenburg in Richtung Gera beziehungsweise Ronneburg führt. Dort soll die Strecke auf dem Abschnitt zwischen Hartha und Sachsenroda komplett um- und ausgebaut werden. Das heißt: Die Straße wird neu angelegt und dabei einiger wilder Kurven, Kuppen und Wannen entledigt, was letztlich die Unfallgefahr senkt. „Der neue Straßenverlauf ist auf der Grundlage der Richtlinie zum Ausbau von Landstraßen geplant. Das erfordert die Anpassung der Straße in Lage und Höhe“, erklärt Plötner.

Ortsumgehung für Hartha

Baustart soll im April 2022 sein – zunächst auf einem rund einen Kilometer langen Abschnitt nahe Sachsenroda, wobei auch die etwa 300 Meter mitgebaut werden, die durch Sachsen-Anhalt führen. Vorgesehen ist eine Vollsperrung bis Oktober 2022. Archäologische Voruntersuchungen seien bereits gelaufen, der Freistaat investiert rund zwei Millionen Euro. Je nach Finanzierung und Baurecht werde dann Abschnitt für Abschnitt weitergebaut. Dabei sei perspektivisch auch eine kleine Ortsumgehung für Hartha avisiert. Am Abzweig Richtung Ronneburg entsteht ein Kreisverkehr.

Und die Radfahrer? Die sollen mittelfristig zumindest auf der Achse Schmölln–Starkenberg entspannter rollen. Ein durchgängiger Radweg ist in Vorbereitung, Gelder stehen in Aussicht. Das braucht allerdings noch einen langen Atem. Schon deshalb, weil für einen Wegeneubau Grundstücke erworben werden müssen und das Baurecht im Zweifelsfall über ein langwieriges Planfeststellungsverfahren realisiert werden muss.

Vorbereitungen für Radwegebau

Und natürlich geht es auch bei den Verkehrsachsen für Pedalritter nur abschnittsweise voran. „Für die Planung des straßenbegleitenden Radweges zwischen Bohra und Altkirchen wird jetzt ein Ingenieurbüro gebunden“, schildert der TLBV-Sachgebietsleiter. Das soll eine Vorzugsvariante für den Wegeverlauf finden.

Im Abschnitt zwischen Mehna und Starkenberg ist das Verfahren schon einen Schritt weiter. Hier sind die Vorplanungen mit einer Variantenuntersuchungen bereits im Gange. „Und wir stimmen mit dem TLBV überein, dass ein straßenbegleitender Weg an der L 1361, der auch Tegkwitz anbindet, die beste Lösung ist“, sagt Bürgermeister Schlegel. Lange sei darum gerungen worden, dass die Landesregierung den Bedarf für eine Radverkehrsverbindung anerkennt.

Zusätzlich sei im Gespräch, nächstes Jahr die Ortsdurchfahrt Posa mit einem Radweg auszustatten und damit in der Ortslage, die täglich von zahlreichen Grundschulkindern frequentiert wird, einen Lückenschluss zu schaffen. Die Fördermittel stünden bereit, berichtet Schlegel. Nun müsse nur das Landratsamt noch einen kleinen Teil des Schulgeländes abgeben, um in der Engstelle Platz für den Radweg zu schaffen.

