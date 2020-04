Altenburg

Wer ab Montag von Altenburg Richtung Göhren muss – oder umgekehrt – kommt nicht ohne Umweg aus: Die Geraer Straße ist bis zum 8. Mai voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Ortsausgang Altenburg und dem Abzweig nach Kosma beziehungsweise Steinwitz, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Ursache sind die Bauarbeiten an der neuen Ferngasleitung am Rande der Skatstadt. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße 1361 und die B 7 über Mehnaer Kreuz, Schwanditz, Altkirchen, Bohra und Schmölln und soll ausgeschildert sein.

Halbsperrungen wegen Brückenprüfung

Umleitungen gibt es auch im Norden von Altenburg. Die Deutsche Bahn prüft dort turnusmäßig Brücken, weshalb es jeweils für einen Tag zu Einschränkungen kommt. Am Montag in der Kauerndorfer Allee: Dort wird die Trasse unter halbseitiger Sperrung zur Einbahnstraße. Der Verkehr kann aus Richtung Leipziger Straße fließen, die Gegenrichtung wird über die Offenburger Allee, Wettinerstraße und Leipziger Straße abgeleitet. Fahrzeuge über 3,70 Meter Höhe müssen wegen der geringen Höhe der Brücke in der Leipziger Straße über Parkstraße und Münsaer Straße auf die Ortsumgehung ausweichen.

Am Mittwoch ist die Bahnbrücke in der Leipziger Straße dran. Dort bleibt die Fahrtrichtung in Richtung Leipzig bestehen, in der Gegenrichtung wird über die Kauerndorfer Allee, Offenburger Allee und Wettinerstraße umgeleitet.

Am Dienstag ist die Auenstraße an der Brücke voll gesperrt. Der Verkehr rollt über Oberzetzscha und Molbitz.

Gullyarbeiten in Kanalstraße

Für Autos gesperrt ist ab Montag bis voraussichtlich Donnerstag auch die Kanalstraße zwischen der Ausfahrt Sparkasse und Leipziger Straße. Die Reparatur eines Straßeneinlaufes steht an. Im selben Zeitraum wird die Straße An den Rotbuchen in Höhe der Hausnummer 8 im Ortsteil Ehrenberg abgeriegelt. Hier ist die Herstellung eines Hausanschlusses für Gas der Grund für die Sperrung, berichtet die Stadtverwaltung.

