Baustellenflair verbindet

Rositz

Die Bauzäune vorm Voigt´schen Gut in Rositz verbinden Menschen miteinander, indem sie voneinander trennen. Natürlich geht von den rot-weißen Absperrungen ein gewisses Baustellenflair aus. Und man kann es sicher nicht als gemütlich bezeichnen, der schwerhörigen Großmutter über zwei Meter Entfernung etwas Liebes über den Zaun zu rufen. Aber allen Kritikern dieser pragmatischen Lösung sei gesagt, dass Rositz eines der ganz wenigen Pflegeheime im Altenburger Land ist, die schon zum Stichtag 13. Mai Besucherverkehr zulassen können. Denn was nutzt Familien eine Lockerung des generellen Besuchsverbotes, wenn sie nur auf dem Papier steht?

OVZ-Mitarbeiterin Dana Weber. Quelle: Mario Jahn

Momentan arbeiten die stationären Einrichtungen neben ihrem alltäglichen Pflegebetrieb auf Hochtouren an der Umsetzung der neuen Verordnung aus dem Gesundheitsministerium. Das bringt ein hohes Maß an zusätzlichem Arbeitsdruck mit sich. Und keine Heimleitung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, ab wann der Besucherverkehr wieder gestattet ist. Das sorgt natürlich für Unsicherheit in der Bevölkerung. Alle Seniorenheime wollen ihren Bewohnern nach neun Wochen der Isolation schnell wieder zu etwas Entspannung verhelfen. Da ist es doch völlig legitim, auch ungewöhnliche Übergangslösungen zu nutzen, um einen halbwegs normalen Kontakt zwischen Angehörigen zu ermöglichen. Vielleicht wird die pfiffige Idee mit den Absperrzäunen auch von anderen Seniorenparks aufgegriffen.

Von Dana Weber