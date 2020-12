Starkenberg

Die Gemeinde Starkenberg ist gegen eine Erhöhung der Umschlagmenge firmenfremder Abfälle durch die ortsansässigen Baustoffwerke. Das Bergbauunternehmen hatte einen entsprechenden Antrag beim Landratsamt Altenburger Land gestellt.

Stellungnahme von Gemeinde gefordert

Wie berichtet, nutzen die Baustoffwerke Material aus Straßen-, Haus- und Tunnelbau zum Verfüllen ausgekiester Gruben und für die Errichtung technischer Bauwerke. Wegen der geplanten Erhöhung der Abfallmenge forderte das Landratsamt die Gemeinde Starkenberg als Betroffene zu einer Stellungnahme auf.

Gemeinde unter Zeitdruck

Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) kritisiert den Zeitdruck, unter dem man dabei gestanden habe. Ihm zufolge sei die Aufforderung erst Anfang Dezember an die Gemeinde ergangen. Bis zum 18. des Monats habe die Stellungnahme der Gemeinde bei der Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes vorliegen müssen.

Noch mehr Lärm befürchtet

„Wir haben die Stellungnahme noch mal in der Verwaltungsgemeinschaft Rositz prüfen lassen, um sicher zu gehen“, erklärt Wolfram Schlegel. „Die Gemeinderäte haben sich mehrheitlich gegen das Vorhaben der Baustoffwerke ausgesprochen. Es wird befürchtet, dass sich die Betriebszeiten dadurch verlängern, was zu noch mehr Lärm führt. Wir hoffen, dass die Umschlagmenge nicht erhöht wird.“

Lärmschutzwall von Bürgern abgelehnt

Auch der vom Kieswerk angestrebte Lärmschutzwall sei laut Schlegel keine zufriedenstellende Lösung für das Problem. „Die Bürger wollen den Wall nicht, weil er mit seinen Ausmaßen zu sehr in die Natur eingreift.“ Zudem wisse man nicht hundertprozentig, was in dem Bauwerk an Abfällen verbaut werde.

