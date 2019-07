Die Fairplay Soccer Tour erlebt schon seit Jahren eine gute Resonanz aus dem Landkreis. Für das Bundesfinale in Prora hatte sich am Wochenende wieder eine große Abordnung aus dem Altenburger Land qualifiziert. Und erfolgreich waren die Kicker auch: Dreimal Gold und je einmal Silber und Bronze wurden in der Soccer- wie in der Fairplaywertung geholt.