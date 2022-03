Altenburg

Fast ein Jahrzehnt hat es geduldig der Dinge geharrt, die da kommen mögen. Doch jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Das Weiße Roß – so die originale Schreibweise – in Altenburg erwacht wieder zum Leben. Seit kurzem haben dort ganz offensichtlich Bauarbeiter und Handwerker das Sagen, entsprechend neugierig bleiben immer wieder Passanten stehen. Denn nachdem das geschichtsträchtige, aber völlig heruntergekommene und lange leerstehende Gebäude in unmittelbarer Nähe des Großen Teiches von August 2010 bis März 2012 äußerlich wieder auf Vordermann gebracht wurde, geschieht gleiches nun im Inneren. Schon im Spätsommer dieses Jahres soll es, wenn alles nach Plan läuft, wieder nutzbar sein. Allerdings gänzlich anders als ursprünglich geplant. Doch der Reihe nach.

Nach der Wende lange leerstehend bot das historische, vermutlich um 1670 entstandene Gebäude, einen trostlosen Anblick (hier eine Aufnahme von 2008). Quelle: Mario Jahn

Sie waren zu DDR-Zeiten überaus beliebte Gaststätten: der Schwarze Bär in der Johannisstraße 5/6 und das Weiße Roß in der Teichvorstadt 1. Doch nach der Wende verfielen sie zusehends. Um dem Einhalt zu gebieten, entschied sich die Stadtverwaltung 2008 zu einem ungewöhnlichen Schritt. Da weit und breit keine Käufer in Sicht waren, erwarb sie selbst beide Häuser im sogenannten Zwischenerwerber-Modell und ließ die Hüllen – Dach, Fassade und Fenster – mit städtischen Mitteln, vor allem aber mit Fördergeldern aus dem Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz sanieren. Im Weißen Roß kam durch die erhebliche Schiefstellung noch die statische Instandsetzung von tragenden Wänden und Decken hinzu. Danach wurden die Häuser zum Kauf angeboten.

Einheimische Investoren griffen zu

Allen Unkenrufen zum Trotz fanden sich 2013 tatsächlich private Investoren, noch dazu einheimische. Die Johannisstraße 5/6 erwarben der stadtbekannte Mediziner Dr. Matthias Noori und seine Frau Marion, die Teichvorstadt 1 das Unternehmerpaar Kathrin und Jörg Matzke. „Selbstverständlich flossen die Sanierungskosten für beide Häuser nur zu einem gewissen Teil in den Kaufpreis ein. Sonst hätten wir nie einen Investor gefunden“, argumentierte der damalige Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD).

Während in der Johannisstraße schon nach kurzer Zeit das Radiologische Zentrum Noori öffnete, später im hinteren Teil des Dreiseithofes Gewerbeflächen entstanden, tat sich im Weißen Roß außer einer mehrmaligen Öffnung anlässlich der Altenburger Kneiptour erst mal nichts. Das ursprüngliche Konzept, den Firmensitz der Matzke GmbH dorthin zu verlegen sowie eine Gaststätte zu eröffnen, wurde wieder verworfen. Dann war eine kleine Frühstückspension für Fahrrad-Touristen geplant, doch nach dem überraschenden Tod von Jörg Matzke 2019 war anderes weit wichtiger. „Und jetzt ist so etwas ohnehin illusorisch. Fürs Hotel- und Gaststättengewerbe findet man nur äußerst schwer Personal“, weiß Kathrin Matzke als Betreiberin der Altenburger Szene-Kneipe „Kulisse“ aus Erfahrung. Weshalb sie sich für ein komplett neues Konzept entschied.

Die Ausbauarbeiten im Innern sind in vollem Gange. An der Rückseite erhalten die Wohnungen Balkone oder eine Terrasse. Quelle: Mario Jahn

In dem vermutlich um 1670 erbauten Kulturdenkmal entstehen gerade vier moderne Wohnungen, zwischen 90 und 126 Quadratmeter groß. Alle mit Terrasse beziehungsweise Balkon sowie zwei Stellplätzen pro Wohneinheit. „Ohne die Balkone hätte ich es nicht gemacht, denn das erwarten Mieter heute einfach. Doch der Denkmalschutz hatte keine Einwände. Wir können sie an der Rückseite anbauen“, freut sich die Bauherrin. Einzig der bereits während der städtischen Sanierungsarbeiten abgebaute und den neuen Eigentümern übergebene Kamin kann nicht wieder an seinen alten Platz im ehemaligen Gastraum.

Aus dem ehemaligen Gastraum wird eine Wohnung. Das Wandgemälde muss deshalb hinter einer Vorbauwand verschwinden, bleibt aber erhalten. Quelle: Mario Jahn

Und auch das imposante Wandbild an gleicher Stelle, das von einem unbekannten Künstler aus dem Jahr 1982 stammt und eine Stadtansicht Altenburgs von 1650 zeigt, muss hinter einer Vorbauwand verschwinden. „Das passt einfach nicht in das hier vorgesehene Kinder- beziehungsweise Gästezimmer. Aber es bleibt zumindest erhalten und wird nicht beschädigt“, versichert Kathrin Matzke. Und: Eine Fotokopie im Treppenhaus soll künftig daran erinnern.

Von Ellen Paul