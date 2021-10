Bauzaun am Altenburger Lindenau-Museum wird zur Freiluft-Galerie

Altenburg

Echter Hingucker statt trister Absperrung: Der Bauzaun, der im Zuge der Sanierung um das Altenburger Lindenau-Museum gezogen wurde, verwandelt sich in diesen Tagen in eine Freiluftgalerie. Zig Fotografien ziehen entlang der Absperrung – bislang zumindest an der Front des ehrwürdigen Museums – die Blicke auf sich.

Die Fotos dokumentieren auch den aufwendigen Umzug der Gipsabgüsse, für den schweres Gerät nötig war. Quelle: Andy Drabek

Verantwortlich für die Aufnahmen zeichnet Fotograf Jens Paul Taubert, der darauf die Vorbereitungen und schließlich die Durchführung des Umzugs des Kunsttempels in sein derzeitiges Interim in der Kunstgasse dokumentiert hat. Entsprechend erhalten Passanten Einblicke in die aufwendige Arbeit, die mal im Kleinen mit dem Verpacken von Gemälden und Vasen, mal mit schwerem Gerät wie beim Auszug der Gipsabgusssammlung, die per Kran aus den Fenstern gehoben wurde, stattfanden.

Ob die Galerie noch erweitert wird, ist laut Museumssprecher Steven Ritter derzeit noch offen, ebenso wie lange die Fotos zu sehen sein werden. Fakt ist jedoch: Ein Spaziergang in die Gabelentzstraße lohnt sich derzeit ganz besonders.

Von bfi