Rositz

Den ganzen Tag hieß es Sommer, Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Das klang vergangenen Sonnabend förmlich nach den perfekten Voraussetzungen für ein Beach-Clubing-Jubiläum der ganz besonderen Art.

Blitze, ausgefallener als die Lasershow

Und dann am Abend, kurz nach Öffnung des Freibads in Schelditz für die ultimative 20. Sause, wollte das Wetter auch noch so richtig mit Pauken und Trompeten gratulieren. Blitze, ausgefallener als die Lasershow an der Hauptbühne, begleitet von Donnerschlägen, großen Regentropfen und einigen Windböen, machten es dem Veranstalter Daniel Oehler zu Beginn nicht leicht. „Mir fehlen die Worte, wenn ein Gewitter so dicht vorbeizieht. Ich war schon kurz davor, die Stecker zu ziehen.“ Glücklicherweise blieben die Feierlichkeiten verschont und alle Stecker am Strom.

Bunte Lampions, dröhnende Bässe

Zwei Bühnen, vor denen die ganze Nacht getanzt, gelacht und der ein oder andere Cocktail getrunken wurde. Rundherum ein einzigartiges Ambiente, das keine weitere Sommerparty um Altenburg so auf die Beine stellt. Ein Blick über das Gelände und die sonstige Liegewiese des Bades lädt regelrecht zum Verweilen und Mitfeiern ein. Bunte Lampions hängen über den Feierwütigen vor der Mainstage, Laserbeleuchtung streift durch die Menschen über die Tanzfläche, der Bass dröhnt und passende Holzliegestühle für das ultimative Sommerfeeling stehen bereit. Kein Wunder, dass diese Veranstaltung die Besucher schon seit Jahrzehnten ins Freibad Schelditz lockt.

Kartenkauf war ein Muss

Doreen Kuczawa aus Unterlödla ist schon dabei, seitdem das Event ins Leben gerufen wurde. Sie sagt: „Damals war das Beach Clubing noch nicht so groß aufgestellt wie jetzt, aber abgegangen sind wir genauso.“ Sie sei mittlerweile eine eingefleischte Beach-Clubing-Besucherin und merke jedes Jahr aufs Neue, dass die Veranstaltung keine Altersgrenzen kennt: „Egal wie alt man ist, ob 16, 35 oder Ende 40, hier ist immer was los und für jeden Geschmack etwas dabei.“ Das sieht die 44-jährige Sandy aus Altenburg genauso. Extra zum 20. Jubiläum ist sie zu der Kultfete wieder ins Freibad gekommen. „Ich war vor 15 Jahren das letzte Mal hier.“ Dieses Jahr sei es aber ein Muss gewesen, sich wieder eine Karte zu kaufen, und dies habe sie definitiv nicht bereut.

Feuerfackeln zu den Disco Dice

Gegen ein Uhr morgens übernahm das DJ-Duo Disco Dice von dem Allstar DJ P.I.P. die Hauptbühne. Mit dunklen Afroperücken, goldenen Glitzerjacketts und großen Sonnenbrillen wippten die beiden DJs hinter den Plattentellern zu ihren Discobeats hin und her. Und weil die Stimmung nicht schon heiß genug war, wurden zudem noch ab und an Feuerwerkfackeln als Special Effect auf der Bühne gezündet. Das beeindruckte so manche Besucher – unter anderem Jürgen Schuhmann und Simone Nälser. Das Paar wollte am vergangenen Wochenende nur Freunde im Altenburger Land besuchen, wurde dann aber kurzerhand überzeugt, mit zur Sommerparty zu gehen. Jürgen Schuhmann erklärt dazu: „Wir sind ja eigentlich aus Zwickau und deshalb das erste Mal hier zum Beach Clubing, aber die Musik und die Stimmung gefällt uns so gut, dass wir schon überlegen, im nächsten Jahr wiederzukommen.“

Statt in den Urlaub ab ins Freibad

Einer, der eigentlich auch ganz andere Pläne hatte, ist Andy Bock. Der 27-Jährige wollte mit seiner Freundin die Tage in den Urlaub fahren. Dies klappte dann aber leider doch nicht, also wurde kurzerhand der Urlaub nach Schelditz verlegt. „Ja, Beach Clubing ist ja fast wie Urlaub“, witzelte er, denn Andy Bock besucht die Veranstaltung ebenfalls schon fast zehn Jahre.

Die durchweg gute Resonanz freut natürlich den Veranstalter Daniel Oehler, der noch fast bis zu Letzt um das Wetter bangt. „Natürlich sind weniger Gäste gekommen als erwartet wegen dem Gewitter am Anfang, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit unserem 20-jährigen Jubiläum.“

Von Eva Anna-Lena Zorn