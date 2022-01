Altenburg

Unter großer öffentlicher Anteilnahme ist der ehemalige langjährige Altenburger Krankenhaus-Chef, Peter Jansen, am Mittwoch beigesetzt worden. Familie, Freunde, Bekannte und zahlreiche Weggefährten begleiteten ihn auf seinem letzten Weg zur Grabstätte auf dem ehemaligen kirchlichen Teil des Altenburger Friedhofs, die er sich zu Lebzeiten noch selbst ausgesucht hatte.

Der im Kriegswinter 1943 in der Skatstadt Geborene war vor zwei Wochen im Urlaub in Österreich 78-jährig verstorben (die LVZ berichtete) – plötzlich und unerwartet. Er hatte sich am Todestag nach einer Skitour mit seiner Ehefrau zum Mittagsgebet in der kleinen Kirche des Urlaubsorts verabredet, wo sie ihn in der Kirchenbank sitzend, vermeintlich schlafend fand.

Daran und an sein Leben voller Herausforderungen erinnerte vor der Beisetzung ein Vertreter des Deutschen Ordens – einer römisch-katholischen Ordensgemeinschaft, dessen Mitglied Peter Jansen war – in einem Requiem in der Katholischen Kirche. Nicht nur Gläubige gedachten in dieser Totenmesse jenes Mannes, der unvergessen in seiner Heimatstadt den Bau des neuen Altenburger Krankenhauses hauptverantwortlich managte und von 1994 bis 2008 dessen Geschäftsführer war.

Von Ellen Paul