Altenburg/Schmölln

Trotz teils ergiebiger Schneefälle ist das befürchtete Chaos im Altenburger Land ausgeblieben. Am Sonnabendabend hatte der Schneefall eingesetzt, begleitet von starken Winden und einem Temperatursturz in den Minusbereich. Allerdings fielen nur bis zu acht Zentimeter, örtlich auch etwas mehr, der weißen Pracht, die in Teilen rot schimmerte. Verursacht wurde dieses Wetterphänomen durch Winde, die Sand und Staub aus der Sahara nach Deutschland transportierten.

Die Autobahn 4, hier bei Weißbach Quelle: Jens Rosenkranz

Am Sonntagvormittag hatte der Räumdienst die wichtigsten Straßenabschnitte weitestgehend im Griff. So war insbesondere die Autobahn 4 auf der Strecke durchs Altenburger Land nahezu schneefrei und relativ gut befahrbar. Auf den Bundesstraßen sorgten Verwehungen hier und da für Behinderungen und verlangten von den Autofahrern bei Frostgraden von minus vier bis fünf Grad und mitunter spiegelglatter Fahrbahn vollste Konzentration.

Der tückische Großstöbnitzer Berg Quelle: Jens Rosenkranz

Berüchtigte Abschnitte, wie beispielsweise der Großstöbnitzer Berg auf der B7, waren zwar stellenweise leicht zugeweht, jedoch passierbar. Auf einigen Nebenstrecken war dies aber nicht der Fall. So musste beispielsweise die Straße zwischen den Schmöllner Ortsteilen Nödenitzsch und Drogen voll gesperrt werden, weil dort über einen Meter hohe Verwehungen ein Passieren unmöglich machte.

Verkehrsunfälle blieben glücklicherweise aus, wie die Polizei mitteilte. Ebenso gab es keine umgestürzten Bäume oder ähnliches Ungemach, sagte ein Polizeisprecher der LVZ. Auch der Busverkehr bei der Thüsac verlief planmäßig und wurde nicht beeinträchtigt. „Bei uns rollt alles“, sagte ein Sprecher.

Von Jens Rosenkranz