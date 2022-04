Rositz/Altenburg

Dass sein inneres Gleichgewicht mal von der Arbeitsfähigkeit einer Behörde abhängt, hätte sich Stephan Uhlitzsch bis vor einem Monat nicht träumen lassen. Denn sein Glück hat der 75-Jährige bereits gefunden. Vor fünf Jahren lernte der Nordsachse seine jetzige Lebensgefährtin kennen, die in Rositz wohnt. Die beiden verbringen seitdem viel Zeit gemeinsam. Sie wollen nicht zusammenziehen, „weil man in unserem Alter ja nie weiß, wie viel Zeit einem noch bleibt, und dann muss der andere alles wieder auflösen“. Aber, merkt Stephan Uhlitzsch an, die Distanz zwischen Rositz und seiner Heimat bei Oschatz ist auf Dauer doch anstrengend.

Die Idee: Der 75-Jährige sucht sich eine eigene Wohnung in Rositz, ganz in der Nähe seiner Lebensgefährtin. „Und ich habe tatsächlich etwas Passendes und für mich Bezahlbares gefunden“, schildert Uhlitzsch. Die Rositzer Wohnbaugesellschaft bietet ihm 37 Quadratmeter, eine gemütliche Ein-Raum-Wohnung zum Sofortbezug. Eine Sozialwohnung noch dazu. „Das spart mir viel Geld“, freut sich der Rentner. „Ich brauche lediglich die entsprechende Genehmigung vom Landratsamt.“

Wahl-Rositzer schildert Odyssee

Ein Stück Papier, kein Problem, dachte Uhlitzsch. Doch genau dieses bereitet ihm seit rund einem Monat Kopfzerbrechen. „Wie soll ich an die Genehmigung kommen, wenn die zuständige Mitarbeiterin seit Wochen nicht zu sprechen ist?“

Der Wahl-Rositzer schildert eine Odyssee. Wieder und wieder habe er versucht, mit der Abteilung im Landratsamt in Kontakt zu treten, die ihm von der Rositzer Wohnbaugesellschaft als zuständige Stelle benannt wurde. „Drei Mal war ich in Altenburg vor Ort, angerufen habe ich auch. Und immer wieder wurde ich entweder fälschlicherweise woanders hin verwiesen oder ein Kollege der zuständigen Mitarbeiterin teilte mir mit, sie sei krank, niemand anderes könne einspringen, ich solle es eine Woche später wieder versuchen.“

Stephan Uhlitzsch redet sich in Rage, fühlt sich veralbert. „Wochenlang vertröstet zu werden, das habe ich so noch nie erlebt.“ Der Sachse braucht einen Wohnberechtigungsschein für den Geltungsbereich Thüringen, der seinen Anspruch auf eine Sozialwohnung gegenüber dem Vermieter bestätigt. Den gibt es im Landratsamt bei der Wohnungsbauförderung – auf Antrag, den der Senior vor Ort ausfüllen möchte, da er keinen Zugang zum Internet hat.

Landratsamt bestätigt Personalmangel

Eine Sprecherin des Landratsamtes bestätigt auf OVZ-Nachfrage: „Ja, es ist richtig, dass es aktuell in der Wohnungsbauförderung Personalmangel gibt, der sich ergeben hat durch krankheitsbedingte Ausfälle und durch Quarantäneanordnungen.“ Genau genommen gebe es zwei Beschäftigte, die für die Wohnberechtigungsscheine zuständig sind, doch dem Vernehmen nach sind zwischenzeitlich beide ausgefallen. „Die Situation soll sich aber in dieser Woche entspannen und ab Mai sollen wieder beide Beschäftigte tätig sein“, fügt die Sprecherin an.

Stephan Uhlitzsch hofft sehr, dass es jetzt zügig vorangeht. „Nicht auszudenken, wenn die Wohnbaugesellschaft die Wohnung an jemand anderen vergibt, nur weil ich nach Wochen noch keine Genehmigung vorweisen kann.“

Von Kay Würker