„Wissen Sie, was hier los war, als hunderte Vögel ihr Nachtquartier suchten und nicht fanden?“ Irmtraut Strödel ist immer noch sehr aufgebracht, wenn sie an die Tage denkt, als kürzlich rund 60 Baume auf ihrem Grundstück in Oberleupten gefällt wurden. Darunter 80 Jahre alte Kirschen, deren Früchte fast erntereif waren und deren betagte Gehölze für geschützte Vögel seit jeher als Brutplätze dienen.

Auch dieser alte Kirschbaum in Oberleupten wurde gefällt. Quelle: Jörg Schneider

Ohnehin hat Irmtraut Strödel eine ganze Reihe von Tieren auf ihrem Grundstück seit vielen Jahren beobachtet, wie Schleiereulen, Fledermäuse, Spechte, Finken, Stieglitze, Kernbeißer, Zaunkönige und viele andere, die nun kein Zuhause mehr haben. Neben den alten Kirschen wurden auch Eichen, Kiefern und Tannen gefällt. Und ganz zum Schluss ein 40-jährige Hickory, ein 18 Meter hoher Walnussbaum.

All dies erledigten zwei Firmen im Auftrag der Flugplatz Altenburg-Nobitz (FAN) GmbH. Die Besitzerin wollte mit ihrem Sohn dagegen vorgehen, doch ihr Anwalt habe ihr kaum Hoffnung gemacht. Denn die Bäume mussten weg, weil ansonsten die Flugsicherheit für den Landeplatz gefährdet gewesen wäre. Der Ortsrand von Oberleupten befindet sich in direkter Anflugrichtung zur Landebahn und liegt rund zwei Kilometer davon entfernt.

Mit schwerer Technik wurden die Baumreste auf dem Privatgrundstück beseitigt. Quelle: Mario Jahn

Etliche Leute in Oberleupten und anderen Nobitzer Ortsteilen, wo ebenfalls „gefährliche Bäume“ stehen, können darüber nur lachen. Stehen ihre alten Gehölze doch schon seit vielen Jahren dort und haben selbst dann nicht gestört, als die Billigfluggesellschaft Ryanair jahrelang mit den großen Passagiermaschinen startete.

Fällung per Bescheid

Zum Schluss blieben an etlichen Stellen nur noch die Baumstümpfe zurück. Quelle: Mario Jahn

Doch diese Zeiten sind vorbei. Nach Ryanair landen jetzt nur noch kleine Jets und Sportflugzeuge. Das Landesverwaltungsamt als Thüringer Luftfahrtbehörde hat per Bescheid klar gemacht, dass Irmtraud Strödel die Fällungen zu dulden hat. Und das selbst in Zeiten, in denen Baumfällungen nicht erlaubt sind. Das Verbot schreibt das Bundesnaturschutzgesetz vor und nennt als Zeitraum den 1. März bis 30. September.

„Diese Regelung dient dem Schutz von Tierarten in der sensiblen Zeit der Brut und Aufzucht von Jungen.“ Das betonte Birgit Seiler, die Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz im Landratsamt, auf eine OVZ-Anfrage. Sie hatte den Flugplatz-Geschäftsführer Frank Hartmann darauf hingewiesen, dass Bäume und andere Gehölze von März bis September ohne Genehmigung ihrer Behörde nicht geschnitten und gefällt werden dürfen. Das erklärte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Landesbehörde bleibt unerbittlich

Auch Hartmann soll den Zeitraum der Fällarbeiten als sehr unglücklich bezeichnet haben und habe sich schon im April schriftlich an das Landesverwaltungsamt gewandt, um den sofortigen Vollzug zu hinterfragen. Die Thüringer Behörde jedoch sei bei ihrer Entscheidung geblieben, dass die Bäume unverzüglich zu fällen sind, wie im Bescheid festgelegt wurde, sagte die Sprecherin.

Flugplatzchef hatte selbst bereits gedroht

Vom Landesverwaltungsamt sei im April an die Flugplatz GmbH der Bescheid ergangen, dass sie die zur Herstellung der Hindernisfreiheit im Anflugsektor der Start- und Landebahn erforderlichen Einkürzungen von Bäumen innerhalb von acht Wochen vorzunehmen habe, heißt es. Die Luftverkehrsbehörde „ordnete die sofortige Vollziehung dieses Bescheides an. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ein Zwangsgeld in Höhe von 5000 EUR angedroht“, wird Hartmann in der Antwort des Landratsamtes zitiert. Das mag sein. Doch hat Hartmann der gleichen Eigentümerin bereits selbst mit Zwangsmaßnahmen gedroht, sollte sie zu hohe Bäume nicht einkürzen.

Gesetz bietet Schlupflöcher

Das Landesverwaltungsamt nutzt bei seinem Bescheid die Ausnahmetatbestände im Naturschutzgesetz. So gelten die Fäll- oder Schnittverbote „nicht bei behördlich angeordneten Maßnahmen oder bei Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können“, erklärte das Landratsamt. Auch Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit seien von den Verboten ausgenommen.

Von Jens Rosenkranz