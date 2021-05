Behördenkrach um Imbiss am Haselbacher See: Illegale „Kreuzotter“ lässt sich nicht vertreiben

Meuselwitz

Es könnte alles so einfach sein: Per Ausschreibung suchte die Stadt Meuselwitz in den vergangenen Wochen einen touristischen Partner, der sich um die Bewirtschaftung für den Haselbacher See kümmert. Angesprochen wurden Bewerber, die sich neben kulturellen Veranstaltungen auch um die Bewirtung von Gästen mit einem Imbiss sowie die Unterhaltung des Spielgeländes und der Parkplätze kümmern sollten (die OVZ berichtete). Offenkundig mit Erfolg: Insgesamt vier Bewerbungen, so war zur jüngsten Stadtratssitzung zu erfahren, seien fristgerecht im Rathaus eingegangen. Klare Verhältnisse scheinen also nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Nutzung eigentlich seit drei Jahren untersagt

Deutlich schwammiger präsentiert sich die Lage allerdings mit Blick auf den bereits seit Jahren ebenfalls am See betriebenen Imbiss „Kreuzotter“. Der Grund: Seit über drei Jahren liegt für die Einrichtung eine Nutzungsuntersagung von Seiten des Landkreises vor. Die wurde allerdings bis heute nicht durchgesetzt und scheint den Betreiber zudem wenig zu kümmern, werden doch nach wie vor weiter Gäste auf dem Areal bewirtet.

Zwangsgeld und Anzeigen

Was also tun? Eine Frage, die auch durch einen Bürger zur jüngsten Kreistagssitzung zur Sprache kam – und die reichlich Verwerfungen zwischen Landratsamt und Schnauderstadt offenlegt. Man habe im Nachgang der Nutzungsuntersagung bereits im vergangenen August ein Zwangsgeld gegen den Betreiber der „Kreuzotter“ festgesetzt, teilte Landrat Uwe Melzer (CDU) mit. Dem Imbiss-Chef sei zudem mit weiteren Zwangsgeldern gedroht worden. Auch habe die Kommune erst kürzlich erneut bei der zuständigen Behörde Anzeige gegen den Betreiber erstattet. Allerdings, so Melzer, sei man, um die Sache abschließen zu können, auch auf Meuselwitzer Mithilfe angewiesen. „Diese Mitarbeit ist aber nicht vollumfänglich gegeben.“

Liefländer sieht Kreis in der Pflicht

Eine Aussage, die der Meuselwitzer Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer so nicht stehen lassen will. Vielmehr habe man die Kreisverwaltung deutlich früher auf den nach wie vor andauernden Missstand aufmerksam gemacht, bereits im vergangenen November Anzeige erstattet, sagte er. Auch die von Melzer kritisierte mangelnde Kooperation seitens der Stadt sei nicht gegeben, so Liefländer, der seinen Unmut zur Kreistagssitzung kund tat. „Angeblich braucht es immer noch Zuarbeiten von uns. Es sei nötig, einen Bebauungsplan über das Areal zu legen. Dabei ist eben das schon seit Jahren vom Tisch“, macht er seinem Ärger gegenüber der OVZ Luft. Vielmehr habe es bereits vor Jahren eine befristete Baugenehmigung für das Areal gegeben, der Betreiber der „Kreuzotter“ sei jedoch die nötigen Unterlagen damals schuldig geblieben.

Eine Sichtweise, die auch der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (FDP) stützt. „Ich habe erst letzte Woche beim Bauordnungsamt des Kreises Druck gemacht, dass man die Untersagung endlich durchsetzen soll“, teilt er auf Anfrage mit. Auch habe man alle nötigen Unterlagen „schon ewig“ beim Landratsamt vorgelegt. „Mir ist nicht bekannt, dass noch etwas fehlen würde“, betont er.

Landratsamt: Meuselwitz bleibt klare Aussage schuldig

Anders sieht man die Sache auf Nachfrage im Landratsamt. Zwar habe man die Nutzungsuntersagung erlassen, teilt Behördensprecherin Jana Fuchs auf Anfrage mit. Auch seien mehrfach Zwangsmittel festgesetzt, weitere angedroht worden. „Der Erlass einer Rückbauverfügung ist derzeit aber nicht möglich“, führt Fuchs weiter aus. „Hierzu fehlt die klare Aussage über die Planungsabsicht für das Areal der ,Kreuzotter’ durch die Stadt Meuselwitz als Träger der kommunalen Planungshoheit“, erklärt sie.

Unklar ist allerdings, was das Verfahren darüber hinaus weiter verzögert. Zwar sei die Nutzungsuntersagung rechtskräftig, gegen die Zwangsmittel könnte allerdings Widerspruch eingelegt werden. Werde dieser zurückgewiesen, sei eine Klage möglich, so Fuchs. Ob das der Fall ist und ob sich derzeit womöglich gar ein Gericht mit der Causa „Kreuzotter“ befasst, lässt das Landratsamt offen.

Risiko für touristische Erschließung?

Dabei ist eine zügige Klärung der Frage noch aus einem ganz anderen Grund wichtig: Denn auch einigen der Bewerber um die Bewirtschaftung des Haselbacher Sees scheint die „Kreuzotter“ ein Dorn im Auge. In den bisher geführten Gesprächen, so Udo Pick, sei das Thema zur Sprache gekommen. Und: Nicht alle Bewerber scheinen einen weiteren Imbiss in unmittelbarer Nähe tolerieren zu wollen. „Wir sind hier sehr daran interessiert, dass eine vernünftige Lösung gefunden werden kann – für alle Seiten“, betont der Rathauschef. Wann das geschieht, scheint angesichts der verfahrenen Situation jedoch alles andere als klar.

Von Bastian Fischer