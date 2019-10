Bei „Bergmannsfreud“-Projekt profitieren beiden Seiten

Altenburg

Man kennt die Klischees über das Völkchen der Kleingärtner: Mit Hingabe werkeln sie auf der eigenen Parzelle im tagtäglichen Ringen um die prächtigste Blume oder das größte Gemüse. Und natürlich auch um das makelloseste Outfit des eigenen Fleckchens Grün. Und ein freundschaftlicher Austausch über den Gartenzaun dreht sich mit Gleichgesinnten maximal um diese Themen und wird gegenüber Fremden tunlichst gänzlich unterlassen.

Kleingärtner beweisen soziales Bewusstsein

OVZ-Autor Jörg Wolf. Quelle: ALL

Dass sich das Denken und die Zeiten längst geändert haben und diese Vorurteile schlichtweg absurd sind, beweisen ein weiteres Mal die Kleingärtner der Anlage „Bergmannsfreud“. Denn die beweisen auch ein gehöriges Maß an sozialem Bewusstsein, wenn sie ihre Anlage für Menschen für ein Projekt öffnen, die sich sonst wohl niemals in eine auch durch Gesetze und Lebensweisen klar strukturierte Kleingartenwelt begeben hätten. Klar, das hätte schief gehen können, wenn sich beide Seiten ablehnend gegenüber gestanden hätten. Ist es aber nicht, weil man aufeinander zuging und manche unterschiedliche Meinung hintan stellte.

Beide Seiten sind Gewinner

Bei „Bergmannsfreud“ ist so eine Situation entstanden, bei der sich beide Seiten als Gewinner fühlen können: die Kleingärtner, deren Parzellenleerstand dank der Projekte schmuck hergerichteten, attraktiven, offenen Treffpunkten weicht – und auf der anderen Seite die auf Zeit Beschäftigten. Denen wird wieder so etwas wie ein strukturierter Tagesablauf vermittelt. Vor allem können sie sich in unterschiedlichen Gewerken ausprobieren und lernen, wie befriedigend es sein kann, etwas mit eigenen Händen geschaffen zu haben.

Von Jörg Wolf