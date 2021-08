Bei „Extrawurst“ fliegen im Altenburger Theaterzelt die Fetzen

Altenburg

Spiel, Satz und Sieg. So in etwa hat sich der Vereinsvorsitzende des Tennisclubs Altenburg-Gera die Mitgliederversammlung vorgestellt. Und das Ganze am besten in der Manier von Alexander Zverev jüngst im olympischen Finale: schnell und geräuschlos. Vorstandswahl, neues Vereinsheim, neue Spielkleidung – alles keiner großen Diskussion wert, schließlich wartet das gesellige Beisammensein am üppigen Büffet.

„Extrawurst“ für türkischstämmiges Vereinsmitglied?

Doch da hat Heribert Bräsemann die Rechnung ohne Melanie gemacht. Die findet nämlich angesichts der geplanten Anschaffung eines neuen, hochmodernen und zudem gasbetriebenen Grills, dass man einen zweiten brauche. Schließlich könne Erol als gläubiger Moslem nichts von einem Grill essen, auf dem auch Schweinefleisch zubereitet wird. Muss dem einzigen türkischstämmigen Vereinsmitglied also eine „Extrawurst“ gebraten werden?

Bühnenhit von bekanntem Autoren-Duo

Das ist die zentrale Frage der gleichnamigen bitterbösen Komödie, die am Freitagabend im Altenburger Theaterzelt ihre Premiere erlebte. Damit bietet nun auch das hiesige Schauspiel eine eigene Fassung des Stücks an, das sich seit seiner Premiere 2019 zu einem bundesweiten Bühnenhit gemausert hat. Rekordverdächtig oft steht es seither auf Spielplänen quer durch die Republik.

Kein Wunder, denn es stammt aus der Feder der erfolgreichen Kabarett- und Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die beim Fernsehen mit Serien wie „Stromberg“, „Pastewka“ oder der „heute-Show“ für so manches Pointen-Feuerwerk verantwortlich zeichnen. Und das brennen sie auch in „Extrawurst“ ab, wobei nicht jede Rakete zündet.

Zunehmend satirisch, sarkastisch und entlarvend

Die Frage von Melanie jedenfalls war nicht der Matchball, sondern der Beginn nicht enden wollender Returns. Von da an fliegen nicht mehr die Bälle, sondern die Fetzen. Die Debatte läuft dermaßen schnell aus dem Ruder, dass dem Zuschauer Hören und Sehen vergeht. Sie offenbart schonungslos immer neue Konfliktfelder der Gesellschaft: den Umgang mit Religion, Homosexualität, Gleichberechtigung, mit Vegetariern, selbst das Gendern bekommt einen (wohlverdienten) Seitenhieb. Was zu Beginn des Stücks noch eher witzig daherkommt und viele Lacher produziert, wird zunehmend satirisch, sarkastisch, entlarvend und hochpolitisch. Schwarzer Humor in Reinkultur.

Glänzend aufgelegtes Ensemble

Während andere Häuser deutlich betagteres Personal auf die Bühne schicken, setzt Alexander Flache in seinem Regie-Debüt für das Altenburg-Geraer Theater, an dem er von 2007 bis 2009 selbst engagiert war, auf die junge Garde. Selbst Schauspieldirektor Manuel Kressin, seit längerem wieder einmal auf der Bühne stehend, ist noch meilenweit von jenen 65 Lenzen entfernt, die sein Vereinsvorsitzender auf dem Ischias-geplagten Buckel hat. Ebenso wenig dürften die Ensemble-Neulinge Marie-Luis Kießling (Melanie) und Robert Herrmanns (Matthias), der schon erprobtere Thorsten Dara (Torsten) und Philipp Andriotis (Erol) als Gast den Regisseur enttäuscht haben.

Keine Karikaturen

Denn sie zeichnen keine Karikaturen, wirken im Laufe der 80 Minuten mal mehr, mal weniger sympathisch: Melanie, die Kämpferin für grundsätzliche Gleichbehandlung, die sich betrinkt. Der Vize-Vereinschef und Grill-Beauftragte Matthias, der sich engagiert und doch ziemlich zu rechtspopulistischen Sprüchen neigt. Melanies Ehemann Torsten, der cool und tolerant sein will und doch als Religionen-Hasser und eifersüchtiger Ehemann in Rage gerät. Erol, der Gutmensch und Migrant in zweiter Generation, der sich am Schluss als Gegner der deutschen Asyl- und Einwanderungspolitik outet, von Kanaken spricht. Und nicht zuletzt Heribert, der leicht autokratische, mit allen Geschäftsordnungswassern gewaschene Vorsitzende, der aber eigentlich nur keinen Streit will und sich entsetzt zeigt über die Abgründe, die sich in seinem Verein auftun. Manuel Kressin wieder einmal mit seinem nuancenreichen Spiel zu erleben – eine Freude.

Publikum darf mitbestimmen

Ach ja, und das Publikum. Denn ihm ist die Rolle der Vereinsmitglieder zugedacht. Es muss zwar nicht wirklich mitspielen, aber einmal abstimmen schon. Soll für Erol ein zweiter Grill angeschafft werden oder nicht? Am Premierenabend war die Mehrheit dafür. Anderenfalls würde das Stück zumindest kurzzeitig eine andere Wendung nehmen. Der Schluss aber bleibt in beiden Fällen gleich: Der Streit eskaliert, wenn auch mit viel lautem Geschrei und einem umgeworfenen Büffet etwas arg theatralisch: Alle treten aus, der Vorsitzende zurück.

Trotzdem klingt es etwas versöhnlich, wenn Heribert zum Schluss den Mitgliedern und damit dem lange applaudierenden Publikum sagt: „Wie es weitergeht, liegt an Euch.“ Recht hat er.

Nächste und vorerst letzte Vorstellung in Altenburg am 15. August, 19.30 Uhr. Karten an der Abendkasse oder online. Vom 19. bis 22. August ist „Extrawurst“ in Gera zu erleben. Karten unter Tel. 03447 585160 oder 0365 8279105, online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Ellen Paul