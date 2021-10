Bei Löhnen im Altenburger Land ist trotz guter Abschlüsse noch viel Luft nach oben

Meuselwitz/Altenburg

Aus der Metallbranche des Altenburger Landes kommen Mut machende und sehr erfreuliche Botschaften. Fast jährlich verzeichnet die IG Metall in den wichtigsten Firmen der Region neue Tarifabschlüsse, die für die Beschäftigten mehr Lohn, Urlaub und bessere Arbeitsbedingungen bedeuten, im besten Falle alles zusammen. Das war nicht immer so, eigentlich bricht damit sogar ein neues Zeitalter an. Unvergessen sind die schändlichen 90er-Jahre, als Betriebe geschlossen, Mitarbeiter massenweise auf die Straße gesetzt wurden, als verbliebene Firmen ihre Leute mit Dumpinglöhnen abspeisen und mit drohenden Entlassungen unter Druck setzen konnten. Auch aus dieser Zeit rührt die Abwanderung von Fachkräften aus dem Altenburger Land in den Westen her, die die Region bis heute schwer belastet.

Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Auch weil sich die IG Metall neu aufgestellt hat und sich bei ihren Mitgliedern oder der Belegschaft vor Arbeitskämpfen dafür immer die mehrheitliche Zustimmung holt, was die Verhandlungsposition stärkt. Die Mitarbeiter der sechs größten Metall-Betriebe haben außerdem den Mut bewiesen, dass sie ihre Forderungen notfalls mit Arbeitskämpfen durchsetzen wollen und können. Dass dies nötig ist, hat die anfangs sture Haltung einiger Firmenchefs gezeigt.

Unternehmer müssen sich bewegen

Hinzu kommt, dass die Metall- und Elektronbrache Fachkräfte braucht, die bekanntlich nicht auf den Bäumen wachsen, die Unternehmer ihren Mitarbeitern entgegenkommen müssen. Diese Verhandlungsposition muss die Gewerkschaft in Zukunft noch stärker in die Waagschale werfen. Denn die Tarifabschlüsse hören sich für den Moment zwar gut an, bieten im Vergleich zu den Löhnen im Westen aber noch eine Menge Luft nach oben.

Das trifft freilich auch auf die Angestellten der Supermärkte im Altenburger Land zu, von denen zuletzt jene im Kaufland Altenburg-Nord gestreikt haben. Auch ihnen sollte der Kampf der IG Metall Mut machen. Gerade im Handel gibt es nach wie vor unglaubliche Zustände, die mit Hilfe der Gewerkschaft endlich beseitigt werden müssen, weil auch sie noch an die 90er-Jahre erinnern. Dazu zählen vor allem die unsäglichen Teilzeitjobs, die die Mitarbeiter zwingen, anschließend noch aufs Arbeitsamt zu gehen. Hier sind ebenso die Politiker gefordert, solchen Zuständen einen Riegel vorzuschieben, nehmen sie die Sorgen der Ossis wirklich ernst.

Von Jens Rosenkranz