Weihnachten im großen Kreis der Familie: Das ist in diesem Jahr auch in vielen Haushalten des Altenburger Landes eher Wunschvorstellung denn Realität. Die Corona-Pandemie macht vielen liebgewonnenen Traditionen einen Strich durch die Rechnung. Gut, wenn man da auf moderne Technik setzen kann – so wie im Haus von Stefan Leonhardt in Schmölln.