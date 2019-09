Schmölln/Gößnitz

Am Samstagmittag wurde ein Zwölfjähriger bei einem Unfall in der Lohsenstraße in Schmölln leicht verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs und wahrscheinlich abgelenkt, da er verbotenerweise über Kopfhörer Musik hörte. Laut Polizeiangaben übersah er ein Stoppschild und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und musste schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ebenfalls in Schmölln kam es am Samstagvormittag in der Crimmitschauer Straße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei meldete, wollte eine 80-jährige Fahrerin eines Pkw Ford nach links in Richtung Markt abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 54-jährige konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, prallte gegen den Kotflügel des Fahrzeugs und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Da er keinen Helm trug, zog er sich eine starke Kopfverletzung zu, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Gößnitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrerin eines Seat wollte nach links auf das Gelände der Sparkasse abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Aufprall wurde die 62-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brandschutz an beiden Fahrzeugen sicherzustellen und unterstützte bei der Absperrung der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von ovz