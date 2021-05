Bei bestem Wetter: Volle Freisitze und Biergärten im Altenburger Land

Altenburg/Fockendorf

Endlich wieder einmal entspannt unter freiem Himmel ein kaltes Getränk mit Freunden genießen, die Seele in Geselligkeit baumeln lassen: Darauf hatten auch die Menschen im Altenburger Land lange gewartet. Wo zunächst hohe Corona-Inzidenz und verhaltenes Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten, präsentierte sich der Kreis am Wochenende mit nahezu perfekten Bedingungen: Die Außengastronomie konnte nach monatelangem Lockdown endlich wieder öffnen und von oben lachte Klärchen auf die Ausflügler herab. Entsprechend voll präsentierten sich die geöffneten Biergärten und Freisitze im Kreis.

Stammgäste hielten auch im Lockdown die Treue

Ralf und Ilse Schollbach machten es sich gemeinsam mit Marita und Hermann Kriesche auf der Poschwitzer Höhe gemütlich. Quelle: Mario Jahn

So war schon gegen Mittag in der Gaststätte auf der Poschwitzer Höhe in Altenburg kaum ein freier Platz zu finden. Und selbst dort, wo Stühle unbesetzt waren, kündeten bereits Reservierungszettel von angekündigten Besuchern. An einem der Tische hatten es sich Ilse und Ralf Schollbach gemeinsam mit Marita und Hermann Kriesche bequem gemacht. Die beiden Rentner-Ehepaare waren sichtlich froh über den gemeinsamen Freisitz-Besuch. „Es ist schon schön, dass das wieder möglich ist“, brachte es Ilse Schollbach kurz und bündig auf den Punkt. Wobei der Kontakt zu ihrer Stammgaststätte auch im Lockdown nie abgerissen sei: „Wir haben uns hier jeden Sonntag Essen bestellt und abgeholt, um den Wirt zu unterstützen“, berichtete sie nicht ohne Stolz. Ganz ähnlich hatten es auch die Kriesches gehalten: „Wir haben das genau so gemacht, nur eben in der ,Schweiz‘, die bei uns zuhause um die Ecke ist“, schmunzelte Marita Kriesche.

„Endlich wieder ein Stück Normalität“

Michael Brandt und Constanze Ulle hatten sich spontan für einen Freisitz-Besuch entschieden. Quelle: Mario Jahn

Ein paar Meter weiter ließen sich Michael Brandt und Constanze Ulle ihr frisch aufgetischtes Mittagessen schmecken. „Endlich wieder ein Stück Normalität“, freute sich das Duo über den ganz spontan gewählten Freisitz-Besuch. „Wir haben uns vorher noch schlau gemacht, welche Vorschriften genau gelten und zur Sicherheit auch angerufen. Aber jetzt hier zu sitzen, bei dem Wetter, da kann man sich nur wohlfühlen“, so Brandt. Man sei dankbar, dass die stetig sinkenden Inzidenzen wieder mehr möglich machten – und hat diesen Umstand auch gleich genutzt. „Kurz nachdem Click and Meet möglich war, sind wir direkt ins Möbelhaus und haben uns unsere Wohnung komplett neu eingerichtet“, grinste der Altenburger, bevor er sich wieder seinem Mittagessen widmete.

Auch die Kinder freut die neue Freiheit

Willi und Sandy aus Thräna freuten sich vor allem, dass sie den Biergarten gemeinsam mit ihren Kindern besuchen konnten. Quelle: Mario Jahn

Viel Trubel herrschte am Wochenende auch in der Gaststätte „Am Stausee“ in Fockendorf. Kaum ein Tisch blieb im Biergarten unbesetzt, an der Getränke- und Essensausgabe bildeten sich lange Schlangen, bei Musik aus der Konserve ließen junge Paare und Rentner, Singles und Familien mit Kindern die Seele baumeln. Auch Willi und Sandy hatte es mit ihren beiden Kindern aus Thräna nach Fockendorf verschlagen. „Gerade die Kinder finden es toll, dass wir wieder mit ihnen in die Gaststätte gehen können. Wir sind schon früher oft mit ihnen Essen gegangen. Umso schöner ist es, dass das jetzt wieder möglich ist“, berichtete das Paar. Dem Nachwuchs jedenfalls gefiel der spontane Biergarten-Besuch sichtlich: Beide strahlten übers ganze Gesicht.

Beach-Bar zieht erneut viele Gäste an

Wie schon im vergangenen Jahr war die Beach-Bar des „Glühwürmchens“ auf dem Altenburger Markt gut besucht. Quelle: privat

Und auch auf dem Altenburger Marktplatz pulsierte zum Neustart der Außengastronomie das Leben. Wie schon im vergangenen Jahr lockte das Team von Daniel Oehler vor dem im Winter eröffneten „Glühwürmchen“ mit lockerer Musik und eigens eingerichteten Beach-Sandkästen zum entspannten Beisammensein bei kühlen Drinks. Ein Angebot, das die Gäste gerne annahmen. „Am Samstag war hier richtig was los und auch der Sonntag läuft recht gut“, zog Oehler beim Vor-Ort-Besuch ein kurzes Fazit. Man spüre, dass die Leute einfach froh seien, wieder raus zu kommen. Da für die kommenden Tage zudem astreines Sommerwetter angekündigt sei, könne man durchaus optimistisch auf die nächste Zeit blicken – und im Sommer die Öffnungszeiten von bislang Freitag, Samstag und Sonntag womöglich sogar noch erweitern.

Von Bastian Fischer