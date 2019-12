Bei der Blauen Flut ist Eigeninitative gefragt

Altenburg

Die Mitglieder der Initiative „Die Neue Gründerzeit an der Blauen Flut“ können sich noch so sehr bemühen. Letztlich sind es die Bewohner, die die Stadt gestalten (wollen müssen). Dass Einwohner viel erreichen können, weiß Jürgen Floeren, einer der Mitstreiter in der Initiative und Hauseigentümer im Bahnhofsviertel. Da, wo er herkommt, aus Nürnberg, gebe es 35 Bürger- und Vorstadtvereine, die großen Einfluss in der Stadt hätten und mittlerweile dort wie Stadtratsfraktionen behandelt würden. „Da hatte ich gedacht: Mal schauen, ob sich hier auch so etwas entwickelt“, sagt er.

Hoch mit dem müden Fleisch!

OVZ-Volontärin Pauline Szyltowski. Quelle: LVZ

Bisher gebe es jedoch bei der Initiative kaum Zulauf von engagierten Bewohnern. Das Interesse ist da, wie sich bei den vielen Veranstaltungen und Projekten immer wieder zeigt. Auch das Kontaktbüro sei sehr gut frequentiert, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Veronika Arnold.

Es stellt sich daher die Frage: Was hindert die Bewohner, aktiv zu werden? Mit der Initiative sind bereits alle Rahmenbedingungen geschaffen, um Einfluss auf die Entwicklung des eigenen Viertels zu nehmen: Ansprechpartner mit Kontakten zu Verwaltung und Politik stehen unterstützend zur Seite und warten auf Mithilfe, Ideen und Vorschläge. Mit der Initiative ist auch schon eine Organisations- und Plattform mit öffentlicher Präsenz geschaffen. Es gibt keine Ausrede, aber an dieser Stelle noch eine Abschlussrede: Hoch mit dem müden Fleisch! Jetzt ist Eigeninitiative gefragt!

