Beim Altenburger Casino geht man den richtigen Weg

Altenburg

Keine Frage: Es ist beeindruckend, was die Mitstreiter der „Wo lang“ GmbH in den vergangenen Monaten – gemeinsam mit weiteren Unterstützern – bereits alles auf den Weg gebracht haben. Bereits seit Mai lockt etwa der Kultur-Späti am Roßplan mit buntem, perspektivisch auch regionalem Angebot und Veranstaltungsplänen die Kundschaft an. Nun entsteht im ehemaligen Casino nur wenige Meter entfernt bereits das nächste spannende Projekt.

Engagement räumt mit Klischees auf

Die Macher liefern damit das, was von nicht wenigen in der Skatstadt seit Langem gefordert wird: Hier engagieren sich junge Leute für die Stadt, wollen das kommunale Leben aktiv mitgestalten und die Stadtgesellschaft so ein Stück weit bunter machen und vor allem attraktiv halten. Dass die Initiatoren dabei sämtlich aus dem Westen stammen, sich Altenburg bewusst für ihr Projekt auserkoren haben und sich hier längerfristig engagieren möchten, räumt nebenbei auch gleich noch mit dem Klischee des westdeutschen Spekulanten auf, der großen Worten kaum Taten folgen lässt. Hier wird mit Herzblut an einem nachhaltigen Ziel gearbeitet – und enormes Potenzial für die Skatstadt freigesetzt.

Rückkehr eines Stücks Stadtkultur

Dabei bleibt nur zu hoffen, dass die Wiederbelebung des Casinos auch längerfristig auf stabile Füße gestellt wird. Es wäre fatal, sollten Hauseigentümer und Verwalterin dem Projekt nach den bisher avisierten drei Jahren Laufzeit den Stecker ziehen. Doch danach sieht es glücklicherweise derzeit nicht aus. Stattdessen erhalten junge und gerade auch ältere Altenburger nun sukzessive ein Stück Stadtkultur zurück. Eine Entwicklung, die man nur begrüßen kann.

Von Bastian Fischer