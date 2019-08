Altenburg

Dass die Diskussion um die Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten Potenzial birgt, war im Vorfeld bereits abzusehen. Dass das Interesse allerdings so groß sein würde, dürfte am Mittwochabend selbst die Verantwortlichen überrascht haben.

Umso wichtiger ist es jetzt für alle Beteiligten, angesichts des durchaus vorhandenen Reibungspotenzials erst recht einen kühlen Kopf bei den weiteren Schritten zu bewahren, zu schauen, was an nüchternen Argumenten übrig bleibt, wenn sich der erste Debatten-Schlachtennebel verzogen hat.

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Andre Kempner

Noch nichts konkretes

Denn viel Konkretes ist nach wie vor nicht auszumachen. Wie genau die Stiftung letztlich gestaltet ist, ist immer noch nicht absehbar. Auch ob der ambitionierte Zeitplan mit einem Start zum Jahresbeginn 2020 zu halten ist, ist alles andere als ausgemacht. Entsprechend sind auch manche Wortmeldungen vom Mittwoch mit Vorsicht zu genießen. Bis eine endgültige Entscheidung fällt, fließt noch manches politische Wasser die Pleiße hinab. Schon nach der anstehenden Landtagswahl kann das Spielfeld ganz anders aussehen.

Weder blind vertrauen noch zu hoch pokern

Gefragt ist nun vor allem rationales Vorgehen – in beide Richtungen. Es wäre fatal, nun loszustürmen und sich der Stiftung mit blindem Vertrauen an den Hals zu werfen. Die Stadt sollte tunlichst vermeiden, ihre kulturellen Leuchttürme unter Wert zu verkaufen. Zu hoch pokern dürfen die Entscheidungsträger jedoch auch nicht. Wer zu hohe Maximalforderungen stellt oder sich im parteipolitischen Klein-Klein zerreibt, steht am Ende womöglich mit dem kleinsten Kuchenstück oder gänzlich leeren Händen da. Und das hat die Skatstadt nun wirklich nicht verdient. b.fischer@lvz.de

Von Bastian Fischer