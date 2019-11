Beim Busverkehr auch mal um die Ecke denken

Altenburg

Entspannt vom Urlaubsdomizil zum Ausflugsziel, ohne Sorgen zur Großveranstaltung und wieder zurück – es könnte so einfach sein, das touristische Leben im Kreis.

Logistikprobleme sind schlecht für den Kreis

Dass dem nicht so ist, zeigen die Wortmeldungen aus Windischleuba und Wintersdorf. Dabei ist das Thema Transport kein neues, wurde etwa im Frühsommer zur Sitzung des Tourismusverbandes bereits mit Vehemenz aufs Tableau gehoben. Schon damals zeigte sich, dass die schwierige Logistiksituation Auswirkungen auf die Außenwirkung des Kreises hat: Nicht zuletzt mangels Verbindungen fand der Deutsche Skatkongress nicht in der Skatstadt, sondern in Bonn statt. Dass inzwischen auch einer der größten Übernachtungsanbieter im Altenburger Land Schwierigkeiten hat, alle nötigen Fahrten zu gewährleisten, trägt ebenfalls nicht gerade zur Attraktivität der Region bei. Gleiches gilt fürs Wintersdorfer Dorffest, dessen Zugkraft dank des Shuttleservices stets sehr groß war.

Bereitschaftspool aus ehemaligen Fahrern

Redakteur Bastian Fischer Quelle: Mario Jahn

Zwar ist in Sachen Busverkehr die Talsohle natürlich lange nicht erreicht, können viele Fahrten abgedeckt werden. Und jedem Beteiligten dürfte klar sein, dass die Thüsac zuallererst wirtschaftlich arbeiten muss und dabei ihre Kernaufgaben in den Fokus rückt.

Warum aber in Sachen Personal – zumindest zur Überbrückung – nicht einmal um die Ecke denken. Vielleicht böte sich ja die Möglichkeit, im Ruhestand befindliche Kollegen für eben solche Einsätze parat zu halten – und so ganz nebenbei über mehr Sonderfahrten zusätzliche Mittel zu generieren. Eine Überlegung wäre es auf jeden Fall wert.

Von Bastian Fischer