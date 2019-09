Beim Feiern näherkommen

Wintersdorf

Auf den ersten Blick unterscheidet das Wintersdorfer Dorffest von anderen regelmäßig wiederkehrenden Partys nur wenig: Ein Festzelt, in dem sich Bands und andere Unterhalter um gute Stimmung bemühen, ein kleiner Rummel und Gerstensaft sowie Gegrilltes für den Magen.

Fest ist Aushängeschild und Identifikationspunkt

Aber wer diese dreitägige Sause jemals besucht hat, der merkt schnell, dass dieses Dorffest mehr ist. Dieses Fest ist das Aushängeschild und ein Identifikationspunkt des so stolzen 2200-Einwohner-Ortes, dem 2007 durch die Eingemeindung gen Meuselwitz die Eigenständigkeit abhanden kam. Was so mancher bis zum heutigen Tage auch nicht zu Unrecht verwunden hat, fühlt man sich doch auf so manchem Gebiet bis heute wie das ungeliebte fünfte Rad am Wagen. Deshalb verwundert auch nicht, dass auch das Zurückrudern bei der Unterstützung der Organisatoren durch die Kommune 2017 als weiterer unfreundlicher Akt empfunden wurde. Andernorts hätten derlei Beschränkungen über kurz oder lang wohl zum Aus für das Fest geführt.

Dorffest kann Wintersdorf und Meuselwitz zusammen bringen

Glücklicherweise ist es in Wintersdorf nicht so weit gekommen. Zu danken ist dies auch und vor allem den Vereinen des Ortes, die von Anbeginn ganz eng in die Organisation eingebunden waren. Vielleicht auch ein wenig aus Trotz, um denen im Rathaus zu zeigen, dass es Wengschdorf auch ohne die Meuselwitzer kann. Aber das ist auch zweitrangig.

Dass sich jetzt wieder mehr von denen in die Arbeit mit einbringen, erzeugt ebenso ein gutes Gefühl. Aus zweierlei Gründen: Eine breit auf viele Schultern verteilte Arbeit lässt sich leichter bewältigen und eventuelle Ausfälle sind besser zu kompensieren. Andererseits ist das Dorffest nicht nur ein Aushängeschild für den Ortsteil, sondern auch für Meuselwitz. Vielleicht kommen sich beim gemeinsamen Feiern auch Stadt und Dorf näher. Darauf könnte man dann wirklich anstoßen. Na dann Prost!

