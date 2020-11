Altenburg

Bei der geplanten Einrichtung eines Impfzentrums für die Verabreichung eines Wirkstoffs gegen das Corona-Virus gab es auch am Freitag keine Fortschritte, allerdings widersprüchliche Aussagen und eine unkorrekte Information des Kreistages durch Landrat Uwe Melzer ( CDU).

So hatte die Sprecherin des Landratsamtes, Jana Fuchs, am Dienstag schriftlich gegenüber der OVZ erklärt, dass ihre Behörde zum Thema Impfzentrum „vom Freistaat Thüringen bislang keine Informationen oder Anfragen erhalten“ habe. Am Mittwoch widersprach ihr der Landrat in der Sitzung und sagte auf eine Anfrage, ob, wann und in welcher Art es ein Impfzentrum geben solle: „Es gab dazu eine Anfrage des Freistaates. Daraufhin haben wir Objekte benannt, wo es möglich wäre.“

Anzeige

Kassenärztliche Vereinigung fragt an

Diese Aussage nahm Melzer am Freitag wieder zurück. Denn angefragt hatte nicht die Landesregierung, sondern die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen, von der Amtsarzt Professor Stefan Dhein angesprochen wurde, dass es im Altenburger Land voraussichtlich ein Impfzentrum geben soll. Das erklärte Jana Fuchs der OVZ am Freitag. Die KV suche derzeit geeignete Räume für ein mögliches Impfzentrum. Dhein brachte die Standorte Altenburg und Schmölln ins Spiel, so Fuchs weiter.

Doch auch diese naheliegenden Vorschläge bringen den Landkreis bei der Frage keinen Schritt weiter, wo ab Dezember die Einwohner des Altenburger Landes gegen Corona geimpft werden sollen. Informationen erhofft sich der Landrat von einer Videokonferenz am Dienstagabend mit der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Anfang nächster Woche soll die Impfstrategie für den Freistaat Thüringen veröffentlicht werden.

Zentren bis Mitte Dezember einsatzbereit

Fest steht seit Freitag lediglich, dass in Thüringen die Impfzentren bis Mitte Dezember einsatzbereit sein sollen. Nach Anlieferung des Impfstoffs werde es noch zwei Wochen dauern, bis mit den Impfungen auch tatsächlich begonnen werden kann. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. In Thüringen soll nach vorheriger Terminvergabe geimpft werden. Das Ministerium gab in dieser Woche das Ziel aus, dass in jedem der 23 Landkreise und kreisfreien Städte Impfpraxen eingerichtet werden sollen. Mehrere, regional verteilte Arztpraxen könnten die Corona-Impfung übernehmen. Zusätzlich sollen mobile Impfteams, etwa in Pflegeheimen eingesetzt werden. Das Ministerium erwartet die ersten Impfungen noch im Dezember. Bis Anfang Dezember sollen die geplanten 29 Impfstellen und die zehn mobilen Teams einsatzbereit sein, ebenso eine Schulungs-Impfstelle.

Im benachbarten Sachsen ist man da schon schneller. Der Landkreis Leipzig war binnen kürzester Zeit aufgefordert, für ein Impfzentrum eine geeignete Immobilie auszuwählen. Die Wahl fiel auf das Feuerwehrtechnische Zentrum in Eula.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler