Beim Motorfasching in der Altenburger Tenne wird’s tierisch

Altenburg

Der Motorfasching ist zurück in Altenburg und in diesem Jahr zelebrierte er den ganz großen Zirkus. Am Sonnabend boten die Akteure des Faschingsvereins in der Tenne der Brauerei ein wildvergnügtes Programm voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen. „Wir sind bemüht, dass es keine reine Tanzveranstaltung wird“, gab sich Präsident und Zirkusdirektor Florian Hofmann bescheiden.

Zugaben ohne Ende

Dass er damit untertrieb, zeigte die Begeisterung des Publikums, das von auffallend vielen Darbietungen des Abends unter Johlen und Klatschen Zugaben einforderte. So durften die Rositzer Funkengarde und das Funkenmariechen ebenso zweimal tanzen wie die neun kleinen Tänzerinnen des Altenburger Carnevalsclubs, die vom vielen Applaus ganz überrascht waren.

Großviehdressur statt weißer Löwen

Motor selbst hatte weder Kosten noch Mühen gescheut und die Größten der Zirkuszunft aufgefahren. Raubtierdressur mit weißen Löwen findet man ja an jeder Ecke. In der Tenne dagegen bot Tierdompteur André eine raffiniert ausgeklügelte Dressurnummer mit einem weit gefährlicheren Großvieh – Kuh Yvonne.

Milchpröbchen statt Peitsche

Um sein Lieblingstier zu irgendeiner der hochkomplexen Darbietungen zu bewegen, rutschte er förmlich auf den Knien vor ihr, denn die gefleckte Schöne verteilte lieber Milchpröbchen ans Publikum als der Peitsche des Dompteurs zu gehorchen.

Zwischen den Zirkusdarbietungen durfte natürlich auch getanzt werden. Quelle: Andy Drabek

Großer Magus und angeschraubte Teller

Da hatte er als großer Magier in seiner Zirkusnummer mehr Glück. Es gelang ihm nicht nur, unendlich viele Kosmetiktücher in kürzester Zeit aus einer Pappbox heraus zu zaubern – er ließ vor den Augen des ungläubigen Publikums auch einen Finger seiner rechten Hand verschwinden und an der linken Hand wieder erscheinen. Das war zweifellos ganz großes Kino, ebenso wie die faszinierende Tellerjonglage der „Crazys“-Tanzgruppe mit angeschraubten Papptellern.

Halsbrecherische Kunstradakrobatik

Zu den Höhepunkten des Abends zählten die echten akrobatischen Einlagen der Damen des Kunstradsportvereins Rositz. Ihre halsbrecherischen Figuren auf drei Rädern nahmen den Zuschauern förmlich den Atem.

Nackte Löwen

Gegen 22 Uhr brachte das Männerballett mit einer Löwentanznummer den Saal zum Kochen. Die wilden Kreaturen mussten so viele Zugaben bringen, bis sie zur Freude der Partygäste kaum noch einen Flecken Fell am Leib hatten.

Von Dana Weber