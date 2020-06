Altenburg

Obwohl das Altenburger Land nicht im Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes der Bundesregierung stand, stehen die Chancen nun besser denn je, dass die Region von den darin enthaltenden Milliarden im Zuge des Kohleausstiegs etwas abbekommen könnte. Davon geht Elisabeth Kaiser aus. Jüngster Anlass für den Optimismus der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten ist eine Einigung in der sogenannten Kohlekommission, wonach das Altenburger Land im Gesetz enthalten ist. Das sagte Kaiser am Freitag der OVZ.

Verhandlungen laufen noch

Eine endgültige Entscheidung sei dies aber noch nicht, eher ein Zwischenstand. Zuvor finden zum Gesetz am Dienstag Gespräche mit den beteiligten Ministerpräsidenten und der Kanzlerin statt, ehe am 1. Juli der Wirtschaftsausschuss des Bundestages dazu berät. Dort muss sich zeigen, welchen Stellenwert der Landkreis und damit Thüringen tatsächlich besitzen. Denn es ist bekannt, dass gerade die „Kohleländer“ Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg das Geld anfangs unter sich aufteilen wollten.

Beschluss im Bundestag Mitte Juli

Im Deutschen Bundestag sollen das Strukturstärkungs- und das Kohleausstiegsgesetz nach aktuellem Stand vom 15. bis 19. Juli in zweiter und dritter Lesung beschlossen werden.

„Als Sprecherin der Landesgruppe Thüringen in der SPD-Bundestagsfraktion und als Vertreterin des Altenburger Landes im Bundestag freue ich mich, dass nach aktuellem Stand der Landkreis Altenburger Land in die Strukturhilfen des Bundes nun doch einbezogen werden soll. Dafür habe ich mich sehr lange und ausdauernd eingesetzt“, sagte Kaiser.

Elisabeth Kaiser. Quelle: SPD

Das Altenburger Land hat zwar keine aktiven Kohlestandorte, gilt aber dennoch als Teil des mitteldeutschen Braunkohlereviers und wurde im Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, der im Januar 2019 veröffentlicht wurde, deshalb auch als mögliches Fördergebiet benannt. In der von der Bundesregierung Ende August 2019 beschlossenen Fassung des Gesetzentwurfs „ Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ war das Altenburger Land dann plötzlich nicht berücksichtigt (OVZ berichtete).

„Das war nicht hinnehmbar, da die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kohleausstiegs im Mitteldeutschen Revier nicht an den Landesgrenzen halt machen, sondern sich auch auf das Altenburger Land auswirken“, betonte die SPD-Abgeordnete. Um eine Berücksichtigung des Landkreises umzusetzen, habe sie zahlreiche Gespräche geführt und Schreiben verfasst, um Bundesregierung, Koalitionspartner und die Verhandler der Koalition zu überzeugen.

Hoffnung auf CDU

Zusammen mit anderen Kollegen, in deren Wahlkreisen Kohle-Reviere liegen, wurde Ende vergangenen Jahres ein Positionspapier für den Strukturwandel verfasst, welches Kaiser mitunterzeichnet habe. Wie genau die Lösung für das Altenburger Land, die Abgrenzung des Fördergebiets und die Finanzierung aussieht, werde sich in der nächsten Zeit konkretisieren. Kaiser hofft, dass auch die CDU bei ihrer Zusage einer Einbeziehung des Altenburger Lands in das Strukturstärkungsgesetz bleibe.

Bekanntlich hatte sich auch der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Vogel für den Landkreis bei der Strukturhilfe stark gemacht. „Es muss dafür gesorgt werden, dass das Altenburger Land als Teil des Mitteldeutschen Braunkohlereviers eingestuft wird“, betonte er.

Von Jens Rosenkranz