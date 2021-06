Belegen archäologische Funde mysteriösen Mönchsmord in Altenburg?

Altenburg

Es ist eine grausame Geschichte. Laut einer Legende soll Altenburg anno 1430/31 Ziel eines Überfalls der Hussiten geworden sein. Dabei gingen die Anhänger des als Ketzer verunglimpften und schließlich 1415 verbrannten Reformators Jan Hus wenig zimperlich vor und sollen acht Mönche bei lebendigem Leibe begraben haben.

Archäologe sieht „ungewöhnliche Auffindesituation“

Die anderen Gebeine fanden die Altertumsforscher in Seitenlage und Hockerstellung. Quelle: Mario Jahn

Fast 600 Jahre später kramt der promovierte Archäologe Lutz Jansen die Legende vom Hussiten-Angriff am Mittwoch wieder hervor. Sein Kollege Gustav Wolf, der auch Heimatforscher ist, habe ihn darauf hingewiesen, sagt der Leiter der Grabungen des Thüringer Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) im Vorfeld des Ernestinum-Umbaus zur Altenburger Stadtbibliothek. Anlass des Wolfschen Hinweises: die Gebeine zweier Menschen, die die Forscher vor ziemlich genau zwei Wochen fanden.

„Es ist eine ganz ungewöhnliche Auffindesituation“, erklärt Jansen dann auch mit vielsagender Miene und Bezug auf die hussitische Mord-Legende. So seien die beiden Toten nicht in einem Sarg bestattet und zudem sehr nah beieinander verscharrt worden. Noch auffälliger: Während der eine auf dem Bauch liegend begraben wurde, sei der andere in Hockerstellung und Seitenlage unter die Erde gebracht worden.

Klare Hinweise auf Mönche

Ausgrabungsleiter Dr. Lutz Jansen und TLDA-Gebietsleiterin Dr. Ines Spazier freuen sich sichtlich über die neuen Erkenntnisse. Quelle: Mario Jahn

„Das ist atypisch und eigentlich im Neolithikum üblich gewesen, hier aber mittelalterlich“, so der Archäologe, der hinter einer Mauer „sehr wahrscheinlich“ weitere Tote des Klosterfriedhofs zu finden glaubt. „Es ist eine große Ausnahme, dass die Toten zu dieser Zeit nicht in Rückenlage mit gefalteten Händen bestattet wurden.“ Der Vermutung, dass die beiden eines unnatürlichen Todes gestorben sein könnten, leistete die TLDA-Gebietsleiterin Dr. Ines Spazier weiteren Vorschub, indem sie neben der Legende auch einen Giftmord oder eine Seuche ins Spiel brachte – freilich mit einem leichten Augenzwinkern.

Dass es sich bei den sterblichen Überresten um Mönche gehandelt haben kann, legen allerdings gleich mehrere Dinge nahe. Zum einen fanden die Forscher in Bauchhöhe erodierte Schnallen aus Kupfer bei den Gebeinen, wie sie laut Spazier andernorts bei Priestern aus dem 15. Jahrhundert – etwa in Schmalkalden – gefunden wurden. „Dort gehörten sie aber eher zu Taschen als zu Gürteln.“ Nun soll eine anthropologische Untersuchung der Skelette weitere Klarheit bringen – auch zu Geschlecht und Alter zum Todeszeitpunkt.

Nachweis untypisch früher Franziskaner-Aktivität

Eine der erodierten Schnallen, die auf Mönche hinweisen. Quelle: Mario Jahn

Zum anderen konnten die Archäologen anhand typischer Erdschichten, Mauerreste und weiterer Funde feststellen, dass es sich hier um eine für Ostthüringen untypisch frühe Aktivität des Franziskaner-Ordens handelt. So sei Frater zu Hartungus in Quellen erstmals 1238 in Altenburg erwähnt worden, erklärte Spazier. „Ein Jahr später hat er hier ein Provinzialkapitel abgehalten.“ Ein Beleg für die hiesige Ordensgründung mit Kloster im frühen 13. Jahrhundert, nicht aber der späteren Klosterkirche, die wohl erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand. Sie war zunächst einschiffig, wurde 1502 um ein Seitenschiff erweitert – und maß letztlich über 55 Meter Länge.

Erkenntnisse zu Kirchengeschichte und Präsentation auf Denkmaltag

Aus früheren Grabungen auf dem Platz vor der Brüderkirche, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Bau des Ernestinums und etwas oberhalb der zuvor abgerissenen Klosterkirche entstand, wissen die Altertumsforscher zudem, dass die Mönche zunächst zwei Gebäude genutzt haben. „Mitte des 13. Jahrhunderts haben sie die einfachen Fachwerk-Gebäude aufgegeben und danach die Klosterkirche gegründet“, sagt Spazier mit Verweis auf eine zur Kirche gehörende Wand, die sich durchs Ernestinum zieht – und dort für Statikprobleme sorgt.

Typische Erdschichten und weitere Funde geben Aufschluss auf das genaue Alter des Klosters – und seines benachbarten Friedhofs und versprechen weitere Erkenntnisse zur Geschichte der Klosterkirche. Quelle: Mario Jahn

Die Funde freuen Spazier, Jansen und ihr Team auch deshalb so, weil sie weitere Aufschlüsse zur Geschichte der zweiten Altenburger Stadtkirche neben St. Bartholomäi versprechen. Bisher gibt es zur Anordnung und Entstehung von Kloster und Kirche nur Schätzungen des verstorbenen Ingenieurs Günter Steudemann. Daher sehen sie den weiteren Grabungen im Innenhof des Ernestinums mit Spannung entgegen. Eines versicherte die TLDA-Gebietsleiterin schon jetzt: „Zum Tag des offenen Denkmals werden wir hier Station machen und die Funde präsentieren.“ Einzige Einschränkung: „Wenn uns die Deltavariante nicht erwischt.“

Von Thomas Haegeler