Beliebter Lehrer und Vize-Landrat in Altenburg: Peter Urban ist im Alter von 88 Jahren gestorben

Altenburg

Wenn er in die Stadt ging, um Besorgungen zu machen, dann brauchte er meist die doppelte oder dreifache Zeit. Permanent lief ihm jemand über den Weg, der mit ihm ein Schwätzchen machen wollte. Denn Peter Urban hatte einen großen Freundes- und noch größeren Bekanntenkreis. Sie alle werden die munteren Gespräche, seine stets freundliche, eigentlich keine schlechte Laune kennende Art, sein knarziges Lachen vermissen. Der ehemalige Mathe- und Physiklehrer, der erste Altenburger Nachwende-Vize-Landrat und Träger des Bundesverdienstkreuzes ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 14. August verstorben. Er wurde 88 Jahre alt.

Geboren 1931 in Schlesien teilte Peter Urban nach dem Krieg das Schicksal Tausender Heimatvertriebener und strandete mit seiner Familie in Meerane. Nach Abitur und Studium fand er 1955 seine erste Anstellung als Lehrer für Mathe und Physik an der damaligen Erweiterten Oberschule „ Karl Marx“ in Altenburg. Doch sein Fachwissen und die große Beliebtheit bei den Schülern waren zweitrangig angesichts der Tatsache, dass er Mitglied in der LDPD war und seine Kinder taufen ließ. Man schob ihn 1974 in die Berufsschule der Nähmaschinenwerke ab. „Ich habe es mit Fassung getragen, denn das Wichtigste waren immer die Schüler“, sagte er einmal rückblickend. Doch dann kam die Wende und eine gänzlich unerwartete Wendung in seinem Leben.

Vom Lehrer zum Vize-Landrat

„Ich suchte eine integre Person, die ich als Vize-Landrat vorschlagen konnte. Jemand hatte mir Peter Urban empfohlen“, erinnert sich der damalige Landrat Christian Gumprecht. Persönlich gekannt hat er ihn bis dato allerdings nicht, sprach ihn einfach auf der Tanzfläche beim Schaller-Ball im Goldenen Pflug an. Urban sagte zu, wurde gewählt und war für Gesundheit, Soziales, Jugend und Kultur zuständig. Doch nach vier Jahren war wieder Schluss. Die FDP hatte keine Lobby, andere Parteien scharrten mit den Hufen und reklamierten den Vize-Landrats-Posten für sich.

Wieder einmal zählte die Leistung wenig. Doch es war nicht die Art von Peter Urban, sich in die Schmollecke zurückzuziehen. Lions Club, Theaterverein, Vorstandsarbeit in dem von ihm mitgegründeten Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA), Garten, Tanzen und vor allem die Familie mit seiner – vor wenigen Jahre verstorbenen – Ehefrau Eva-Maria, zwei Töchtern und vier Enkeln füllten die Tage des Pensionärs mehr als genug. Ganz besonders gefreut hat er sich aber immer über Einladungen zu Klassentreffen ehemaliger Schüler an der Penne. Und die kamen bis zuletzt zuhauf.

Von Ellen Paul