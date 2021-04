Einsamkeit, Traurigkeit, das Vermissen geliebter Menschen. Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie sind diese Gefühle nahezu alltägliche Begleiter. Um ihnen Ausdruck zu verleihen und zu zeigen, dass niemand mit der Trauer allein ist, startete in Altenburg eine farbenfrohe Aktion. Sie erinnert an die Steinschlange im Frühjahr 2020.