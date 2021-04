Bemalte Steine für Trauer und Zusammenhalt: In Altenburg startet öffentliche Aktion

Altenburg

Es braucht nicht viele Worte, um der Trauer Ausdruck zu verleihen. Ein Herz, entzwei gerissen, ein Sternenhimmel – dargestellt auf Steinen, die klein und zugleich groß genug sind, um eine leere Hand zu füllen. „Liebe“ steht auf einem anderen geschrieben. „Verlust“, „Erinnerung“, „Wut“. Gemeinsam haben all die Steine ihren Mut zur Farbe. Und den Ort ihres Verbleibens: das Ufer des Großen Teiches in Altenburg.

Die ersten Steine liegen nun, Hunderte weitere sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Quelle: Mario Jahn

Die stillen Botschafter des Schmerzes sind die ersten ihrer Art, die nahe dem Inselzoo-Eingang niedergelegt wurden. Am Sonntag, dem ersten Gedenktag für die Corona-Opfer. Unzählige weitere Steine sollen in den nächsten Tagen folgen – im Rahmen der Aktion „Farben der Trauer“, initiiert vom ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Altenburg. Dessen Leitende Koordinatorin Nadine Körner war am Sonntag zum Aktionsstart vor Ort, ebenso Hospizdienst-Schirmherr und Oberbürgermeister André Neumann (CDU).

„Wir als Palliativdienst sind mit dem Thema Trauer allzeit konfrontiert“, berichtete Nadine Körner. „Gerade jetzt in Pandemiezeiten ist es für Trauernde wichtig zu wissen, dass sie nicht allein sind.“ Die Gemeinschaft der Trauernden verbinde sich in dem Wissen, dass es auch andere Betroffene gibt.

Nadine Körner vom Hospizdienst und OB André Neumann starteten die Aktion „Farben der Trauer“ am Großen Teich. Quelle: Mario Jahn

Die Aktion „Farben der Trauer“ soll die Menschen zueinander bringen und verdeutlichen, was in diesen Tagen die Seele schwer macht. Vielleicht die Tatsache, dass Großeltern nicht besucht werden können. Oder auch die Besuchseinschränkungen in Pflegeheimen. Die Steinkette soll zeigen, in welchen unterschiedlichen Facetten Trauer zum Ausdruck gebracht werden kann. Altenburgerinnen und Altenburger sowie Gäste der Stadt sind eingeladen, in den nächsten Wochen weitere Steine hinzuzufügen, auf dass sich eine lange Schlange bilde, wie sie – mit anderem Hintergrund – schon im Frühjahr vorigen Jahres für Aufsehen sorgte.

Gedenkstunde gab Anstoß

Angestoßen wurde die Idee durch die Gedenkstunde des Bundespräsidenten für die Menschen, die mit Corona verstorben sind. „Wir wollen dieses Gedenken für die Region Altenburg aufgreifen, unsere Aktion aber auch öffnen für die Menschen, die einsam und traurig sind, ohne dass sie zwingend den Verlust eines Menschen durch Corona zu verkraften haben“, sagte Nadine Körner. Hierzu zähle auch der Schmerz durch die pandemiebedingte Distanz zu lieben Menschen, die man nicht besuchen kann.

Oberbürgermeister André Neumann ist dankbar

OB Neumann zeigte sich sichtbar dankbar für die Aktion am Großen Teich. „Als ganz besonders wichtig empfinde ich, dass es nicht ausschließlich um die Opfer der Pandemie geht, sondern dass man jeden Verlust in dieser schweren Zeit bedenkt“, betonte der Oberbürgermeister. „Das Thema Trauer ist generell ein schwieriges. Oft wird sie überspielt, zur Seite geschoben. Mir gefällt daher besonders gut, dass man mit dem Ablegen eines Steines eine Schwelle überschreitet und seine Trauer zum Ausdruck bringen kann. Ich denke, das kann sehr heilsam sein.“

In Kontakt mit sich und seinen Gefühlen kommen

Jeder Mensch hat im vergangenen Jahr auf seine eigene Art und Weise Verluste erlebt. Schon beim Bemalen des Steines komme man in Kontakt mit sich selbst und seinen Gefühlen, sagte Hospizdienst-Koordinatorin Körner. Ein wichtiger Aspekt dieser Aktion. „Trauern ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich freue mich auf ganz viele individuelle Steine.“

Damit die Aktion vor Ort sichtbar ist, wurden rund um den Großen Teich Hinweisschilder mit Impulsfragen aufgehangen. Spaziergänger sollen dort für einen Moment innehalten: Was machen die Farben der Trauer mit mir? Die Schilder werden später auch in einer Wanderausstellung in verschiedenen Einrichtungen zu sehen sein. „Geplant sind zum Beispiel Einrichtungen in Ostthüringen, aber auch aus Hessen habe ich schon Anfragen bekommen“, berichtete Nadine Körner.

Ausstellung möglich

Zum Ende des Aktionszeitraumes am 25. Mai werden alle Steine eingesammelt und zunächst verwahrt. „Wir nehmen diese an uns und schauen, wie wir sie weiter nutzen.“ Denkbar sei beispielsweise eine Ausstellung.

