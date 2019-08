Altenburg

Der Blick auf die Flyer zur angedachten Benefizveranstaltung am Freitag auf der „Ranch“ dürfte wohl bei manchen Betrachtern zunächst für Stirnrunzeln sorgen. Das Thema „Sterben“ und ein beschwingter Tanzabend – geht das überhaupt zusammen?

Thema wird offen kommuniziert

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Andre Kempner

Gegenfrage: Warum denn nicht? Vor allem dann, wenn es gut gemacht ist. Darauf lassen die Ankündigungen der Organisatoren zumindest hoffen. Denn das Thema wird eben nicht zum bloßen Aufhänger für eine wilde Sause, sondern im Gegenteil offensiv kommuniziert – auch und gerade im Rahmen der Veranstaltung, wo etwa Ursula Zippel, die seit Vereinsgründung vor zwölf Jahren für das Projekt kämpft, das Vorhaben noch einmal vorstellen wird.

Ohnehin ist keinesfalls ausgemacht, dass das wohl vornehmlich jüngere Zielpublikum keinen Bezug zur Thematik herstellen kann. Viele dürften selbst bereits Erfahrungen mit Leid und womöglich auch Tod gemacht haben. Die Sensibilisierung für das Thema dürfte da auf offene Ohren stoßen.

Beweis für Feiern mit Hintersinn

Ganz nebenbei lässt sich mit der Veranstaltung auch ein Zeichen dafür setzen, dass das Altenburger Land durchaus in der Lage ist, auch mit Hintersinn zu feiern. Und dafür, dass ordentlich gefeiert wird, dürfte mit den beteiligten Künstlern definitiv gesorgt sein, geben sich doch hier einige der führenden Szene-Köpfe des Kreises die Kopfhörer in die Hand – und beweisen so ganz nebenbei, dass man eben nicht nur auf pure Party setzt.

Angesichts all dessen bleibt eigentlich nur, den Veranstaltern gutes Gelingen und viele Besucher zu wünschen. Das Thema hätte es verdient.

b.fischer@lvz.de

Von Bastian Fischer