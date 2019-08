Altenburg

Sterben und Tod sind gemeinhin Themen, die nicht unbedingt mit Feiern und Lebensfreude verbunden werden. Und doch: Wenn am Freitagabend die Gäste auf der Altenburger „Ranch“ zusammenkommen, soll genau diese Verbindung hergestellt werden. Unter dem Titel „ Benefiz fürs Hospiz“ soll für den guten Zweck getanzt werden. Die Einnahmen aus dem Eintritt zur Veranstaltung gehen komplett an den Altenburger Hospizverein St. Elisabeth. Dieser hatte erst im Juni nach zwölfjährigem Bemühen einen Standort am Hospitalplatz für die geplante Einrichtung verkünden können (OVZ berichtete).

Dass die ungewöhnliche Kombination zustande gekommen ist, hat einen ernsten Hintergrund. „Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit leider einen Todesfall in unserem engeren Umfeld zu beklagen“, berichtet Detlef Wenk, Präsident des Bikervereins, dem das Gelände auf dem Weißen Berg als Vereinssitz dient. „Das war für alle Beteiligten, vor allem aber für die Betroffenen eine harte Zeit. Wir hätten uns gefreut, wenn da eine Hospizeinrichtung zur Verfügung gestanden hätte“, führt er aus.

Organisatoren wissen um die Lage der Betroffenen

Da man bereits früher schon für karitative Zwecke, etwa Kinderheime, gespendet habe, sei die Entscheidung zur Unterstützung des Hospizvereins ganz selbstverständlich gefallen. „Wir wissen eben selbst, wie schwer eine solche Zeit für Angehörige sein kann, wie wichtig es für die Betroffenen ist, für die letzten Tage noch einmal einige schöne Stunden verbringen zu können“, erklärt auch Organisator Nico Riedler. „Es soll anderen Leuten besser gehen, als das bei uns der Fall war.“

Um möglichst viele Spenden einwerben zu können, haben Riedler und die anderen Aktiven der „Ranch“ ein besonderes Event auf die Beine gestellt: Zur besten Zeit sollen am Freitag sowohl René Ludewig alias Rene E-Dul und Roman Wilkens von Goulash Music als auch die DIA Plattenpussys um die beiden Jagdauf-Köpfe Marco Quaß und Marc Heydecke für die passende musikalische Untermalung sorgen.

Veranstaltung richtet sich diesmal eher an jüngeres Publikum

„Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir zusammen eine Veranstaltung gestalten“, freut sich René Ludewig. „ Nico und ich kennen uns noch vom Fußball, haben früher schon Veranstaltungen zusammen gemacht. Und jetzt kam einfach alles zusammen: Die Location, die Leute, alte Freundschaften und das alles für einen guten Zweck.“

Musikalisch bewegt man sich bei der „Ranch“ mit der Veranstaltung auf bislang unbekanntes Terrain. „Sonst spielen hier bei uns eigentlich hauptsächlich Bands, wir haben eher ein gesetzteres Publikum“, erläutert Vereinschef Detlef Wenk. Am Freitag wolle man nun gezielt ein jüngeres Publikum ansprechen. Entsprechend sei auch das Programm geplant, ergänzt René Ludewig. „Wir werden sicher nicht nur elektronische Titel ins Programm nehmen, sondern im Prinzip von A bis Z durch die Stile gehen“, kündigt er an.

Gründerin des Hospizvereins ebenfalls vor Ort

Neben dem musikalischen Aspekt soll sich indes auch das Thema Hospiz nicht nur im Titel der Veranstaltung wiederfinden. „Wir wollen selbstverständlich auch darüber aufklären, entsprechend wird auch Ursula Zippel, die den Hospizverein gegründet hat, ein paar Worte an die Gäste richten“, betont Nico Riedler.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 16. August um 20 Uhr. Tickets sind zu 7 Euro im Vorverkauf bei Getränke Patzelt in Altenburg und Rositz sowie bei der AWS Autowaschstraße Altenburg ( Zwickauer Straße 56) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 9 Euro.

Von Bastian Fischer