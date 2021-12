Altenburg

Familie Eberhardt und die Brüderkirche – das ist eine Verbindung, die vor allem für Mama Anja schon so lange besteht, wie sie denken kann. Hier wurde sie vor 35 Jahren getauft und später gefirmt. Hier lernte sie 2005 in der jungen Gemeinde Lars kennen und sagte vorm Altar des altehrwürdigen Backsteinbaus „Ja“ zu ihm. „Die Brüderkirche ist wirklich ein symbolträchtiger Ort für uns, an dem wir uns wohlfühlen“, bekennt Anja.

Ein einladender Ort für alle

Da dieses „uns“ inzwischen auch den siebenjährigen Oskar und seinen kleinen Bruder Karl (4) einschließt, stoßen die Hofsalon-Pläne der Kirchgemeinde auf großen Zuspruch bei den kleinen wie großen Eberhardts. „Wir waren auch schon öfter beim ,Feierabend’ donnerstagabends, einfach, weil das eine Super-Gelegenheit ist, um Leute zu treffen, abzuschalten und den Alltag gemütlich ausklingen zu lassen“, erzählt der 35-Jährige. Ein Format organisiert fern jeglicher Konventionen, ohne Hintergedanken, „jemanden bekehren zu wollen“. „Den Hofsalon stelle ich mir als einen einladenden Ort für alle vor. Als kleine Oase mitten in der Stadt“, beschreibt Lars Eberhardt. Seine Frau nickt.

Der Hofsalon wird getragen und entwickelt von der evangelischen Kirchgemeinde Altenburg, die sich auf diese Weise nach außen öffnet, um zu hören, was andere bewegt, und um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Zahlreiche weitere, nichtkonfessionelle Akteure unterstützen das Projekt, das zugleich dem gesamten Areal am oberen Ende des Marktes eine neue Bedeutung als Treffpunkt geben soll.

Hoher Bedarf an Austausch

Dass die kleinsten Mäuse ihren eigenen Bereich bekommen und im Schatten der Brüderkirche in naher Zukunft spielen und toben können – ein Angebot, das Anja Eberhardt damals als frisch gebackene Mama gerne angenommen hätte. „Normale Spielplätze, wo du dich mit anderen treffen könntest, sind für die Kleinsten einfach nicht geeignet“, sagt sie. Gleichzeitig hätten aber gerade junge Eltern enormen Bedarf an Austausch. „Gerade beim ersten Kind war ich deshalb für jede Krabbelgruppe dankbar“, merkt sie schmunzelnd an.

Vorbild: Kleiner Festplatz

So wie viele im Freundes- und Bekanntenkreis „testete“ das Paar das Leben außerhalb ihrer Heimatstadt Altenburg, nur um im Dezember 2016 zurückzukehren. Die sechs Jahre in der Studentenstadt Freiberg haben ihren Blick auf das Altbekannte verändert: „Altenburg fehlt Lebendigkeit“ – die aber inzwischen zur Freude der Familie an immer mehr Stellen durchblitze. Am neu gestalteten Kleinen Festplatz zum Beispiel. „Große Klasse, was dort entstanden ist. Sowas angepasst an die Bedürfnisse der Kleinsten hier an der Brüderkirche. Das wär toll“, wünschen sich die Eberhardts.

Der Zaun stört

An Ideen, wie sich das Areal an der Brüderkirche und auch der Kleinkindbereich bespielen ließe, mangelt es ihnen nicht. Ganz oben auf der Liste: Die Demontage vom Zaun, der aktuell noch den Spielplatz im Johannisgraben vom Kirchareal trennt. „Der stört“, findet Lars und wünscht sich im übertragenen wie sichtbaren Sinne „eine Öffnung der Kirche, so wie wir es auch bei den Familiengottesdiensten erleben.“

Wasser und Sand zum matschen

Neben Elementen zum Balancieren und Klettern hätten auch Schaukeln bei ihren Kindern immer hoch im Kurs gestanden, berichten die Eltern. „Und was immer geht: Ein Matschplatz. Jede Menge Wasser und Sand und die Kleinen sind glücklich.“

So können Sie spenden: Füllen Sie bitte einen Überweisungsschein aus: Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion Verwendungszweck: „Hofsalon für Altenburg“ Sie tragen bitte Ihren Betrag ein, den Sie spenden möchten, und überweisen diesen an: IBAN: DE89 8605 5592 1090 2297 19 BIC: WELADE8LXXX Spendenbescheinigung: Bis 200 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Bei Überweisungen mit Ihrer kompletten Adresse gehen wir davon aus, dass Sie eine Spendenbescheinigung vom Partnerverein möchten. Zur Erstellung der Spendenquittung übermitteln wir Ihre Adressdaten und Spendenhöhe an den Partnerverein. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck übermittelt. Weiterführende Informationen unter www.madsack.de/dsgvo-info. Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie das nicht wünschen, dann tragen Sie bitte auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der Email: lesermarkt@lvz.de widersprechen. Spendenübergabe: Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht vom 27. November bis 19. Dezember 2021. Anschließend wird der Gesamtbetrag unserem Partnerverein für das Hilfsprojekt übergeben. Wir berichten regelmäßig über die konkrete Hilfsaktion. Überschuss an Spenden: Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt wird, so geht das übrige Geld ebenfalls an unseren Projekt-Partnerverein. Das Projekt „Ein Licht im Advent“ wird unterstützt von der Sparkasse Leipzig. Hier finden Sie Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß DSGVO. Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO.pdf

Von Maike Steuer