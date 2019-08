„Waterloo“, „Mamma Mia“, „Dancing Queen“: An Hits mangelte es am Donnerstagabend am Trebener Rittergut wirklich nicht. Die ABBA-Tribute-Band „A4U“ hatte hunderte Besucher in die kleine Gemeinde gelockt und bot eine passgenaue Show. Lediglich die Tanzfreude der Gäste brauchte ein wenig, um auf Touren zu kommen.