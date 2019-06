Altenburg

Zusammenstoß mit Folgen: Ein Unfall am Altenburger Theaterplatz ist einem Radfahrer am Sonnabend zum Verhängnis geworden. Nach der Kollision mit dem Mercedes eines 28-Jährigen gegen 18Uhr testeten Beamte den 34-Jährigen auch auf Drogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Und siehe da: Der Test schlug an, weswegen dem Mann Blut abgenommen wurde. Ob der Drogenkonsum des Radlers die Ursache des Unfalls war, ermittelt nun die Polizei in einem Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Immerhin wurde niemand verletzt.

Von OVZ