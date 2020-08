Berliner Trio Circus Electric rockt Altenburger Jazzklub-Open-Air

Altenburg

Auch wenn die ganz großen Open-Air-Veranstaltungen mit mehreren zehntausend Besuchern in diesem Jahr nicht möglich sind, können kleinere Freiluft-Events sehr wohl auf die Beine gestellt werden. Und diese Chance hat sich der Jazzklub Altenburg nicht entgehen lassen und die junge Berliner Band Circus Electric auf die Bühne am Weindepot Priem gebracht. Dort gab es, nicht nur wegen der hohen Temperaturen, eine richtig heiße Rocknacht, die viele Gäste am vergangenen Freitag auf die große Wiese am Altenburger Richard-Wagner-Platz lockte.

Disziplinierte Besucher und entspannte Stimmung

Gut besucht: Viele Altenburger haben in den vergangenen Monaten rockige Live-Musik vermisst. Quelle: Jens Paul Taubert

Die vielen gemäß den Corona-Abstandsregeln auf den Rasen gestellten Tische und Stühle, die am Abend dann wieder erträglicheren Temperaturen, die kühlen Getränke vom bestens aufgelegten Weindepot-Team und die lange Leidenszeit vieler ohne Live-Musik zogen die Menschen schon kurz nach Einlassbeginn auf das Veranstaltungsgelände. Am Einlass gab es den bereits aus vielen Restaurants bekannten Erfassungsbogen sowie ausreichend Desinfektionsmittel – beides nutzten die – erfreulicherweise sehr diszipliniert agierenden – Besucher ordnungsgemäß.

Überhaupt ging es am Freitagabend äußerst entspannt zu und alle waren gespannt darauf, endlich mal wieder rockige Live-Musik erleben zu können. Die Erwartungen der Gäste sollten nicht enttäuscht werden. Wer auf Rockmusik steht, die losdonnert wie ein Düsenjet und auf den Punkt gespielt wird mit jeder Menge Energie und Leidenschaft für die Sache, der wurde von Circus Electric vom ersten Ton an abgeholt und vorzüglich bedient.

Power-Rock-Trio lässt kaum Wünsche offen

Das Power-Rock-Trio aus der Bundeshauptstadt hatte nach der langen Live-Pause einfach richtig Bock, seine Songs vor Publikum zu spielen. Und Adrian Dehn (Gitarre und Gesang), Oskar Pursche (Bass und Backing Vocals) und Leo Vaessen (Schlagzeug) hatten auch gleich noch ihr starkes Debütalbum im Gepäck. Am Freitag war für die junge Dreierbande nämlich zufälligerweise auch noch der Veröffentlichungstag ihrer nigelnagelneuen Platte. Von dem selbstbetitelten Album gab es dann auch ausnahmslos alle Stücke zu hören.

Circus-Electric-Frontmann Adrian Dehn heizt den Open-Air-Besuchern in Altenburg ordentlich ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Doch auch einige ältere Songs der Band und ein paar Cover-Klassiker wurden den Publikum um die Ohren gefegt, so dass eigentlich alle Menschen, die auf gute, handgemachte Rockmusik stehen, voll auf ihre Kosten kamen. Neben der bestens aufgelegten und spielfreudigen Band müssen insbesondere auch der gute Sound sowie die effektreiche Lichtshow der Technikprofis um Thomas Groschopp positiv erwähnt werden.

Fortsetzung am 18. September mit Chemnitzer Ensemble

Unterm Strich blieb ein rundum gelungener Abend für den Kulturverein und seine Gäste, der – vorausgesetzt die aktuelle Pandemie-Lage lässt es zu – am 18. September 2020 um 20 Uhr eine Fortsetzung erfährt. Denn dann wird an gleicher Stelle die zehnköpfige Chemnitzer Band Meniak eine vielgestaltige Fusion aus Latin, Ska, Rock, Balkan, Funky Sounds, Drum’n’Bass und Reggae auf die Bretter zaubern. Unterstützung bekommen die Musiker vom DJ-Team Bataclan.

Von Thomas Trummer